Митинг в Сокольниках и "крупная несанкционированная акция" за расширение программы сноса планируются 5 и 6 мая

4 мая 2017 г. Столичные власти официально согласовали митинг 14 мая против реновации

Митинг численностью до 5000 человек пройдет 14 мая на внутренней стороне проспекта Академика Сахарова с 14:00. Соответствующее разрешение было получено в мэрии накануне, объявлен сбор денег на организацию сцены и звука.