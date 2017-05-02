Мэр Москвы пообещал "сотни" приглашений на танцы для Жириновского, который пожаловался на нехватку танцплощадок Рубрики: Общество

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На повестке дня заседания было три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть многофункциональных центров, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья, уточняется на



"Для досуга что есть? Площадка для выгула собак, автостоянка, детская площадка? А вот взрослым, которым от 15-20 лет до 90, у них где досуг будет проходить? Вот куда можно пойти потанцевать? Просто танцы, не в ресторан? Вот просто отдохнуть человек хочет, ни есть, ни пить ничего. Нету!", – заявил Жириновский. Видео его выступления публикует



Путин переадресовал вопрос Собянину: "Куда пойдем на танцы в Москве?" Столичный мэр заявил, что танцплощадки есть в каждом парке города, и пообещал прислать Жириновскому сотни приглашений, "чтобы у него был выбор". Собянин добавил, что в Москве есть тысячи спортивных площадок и мест для воркаута во дворах, где может заниматься молодежь.



Ровно месяц назад, 4 апреля, Жириновский поднимал вопрос молодежного досуга в ходе расширенного заседания Совета Госдумы, где обсуждался законопроект о "реновации" жилищного фонда Москвы. "Вот сегодня 4 апреля, вторник, вот сейчас вся молодежь московская закончила учиться. Они хотят пойти в ресторан, хотят пойти в какой-то бар, где им собраться? Городская молодежь – и ничего нет, 15-миллионный город – и бесплатно нигде не могут находиться", – заявил тогда лидер ЛДПР (цитата по



В связи с этим Жириновский заявил, что в столице должно быть "место для клубов, чтобы молодежь там могла находиться. Чтобы это был действительно вариант культурного досуга. Он также предложил возродить в Москве общественные бани и столовые. "Магазинов огромное количество, к сожалению, очень дорогих. Ресторанов огромное количество, но тоже очень дорогие. Где столовые, обычные столовые, дешевые для города? Где бани? По всей стране позакрывали все бани, только сауны [остались]", – возмутился Жириновский.



На том же апрельском заседании политик предложил решить жилищную проблему в Москве не сносом домов, в расселением граждан в свободное жилье. "Многие москвичи держат вторую квартиру, давайте поможем – жители хрущевок с удовольствием поедут в эти квартиры, которые стоят в старой Москве, и они в хороших домах", – заявил Жириноский (цитата по Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал прислать лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому "сотни" приглашений на столичные танцплощадки, о нехватке которых заявил глава либерал-демократической партии. Жириновский поднял этот вопрос на совместном заседании Государственного совета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны, который проходил в Кремле под председательством президента РФ Владимира Путина.На повестке дня заседания было три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть многофункциональных центров, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья, уточняется на сайте Кремля . Жириновский поднял вопрос досуга для взрослых в Москве."Для досуга что есть? Площадка для выгула собак, автостоянка, детская площадка? А вот взрослым, которым от 15-20 лет до 90, у них где досуг будет проходить? Вот куда можно пойти потанцевать? Просто танцы, не в ресторан? Вот просто отдохнуть человек хочет, ни есть, ни пить ничего. Нету!", – заявил Жириновский. Видео его выступления публикует RT Путин переадресовал вопрос Собянину: "Куда пойдем на танцы в Москве?" Столичный мэр заявил, что танцплощадки есть в каждом парке города, и пообещал прислать Жириновскому сотни приглашений, "чтобы у него был выбор". Собянин добавил, что в Москве есть тысячи спортивных площадок и мест для воркаута во дворах, где может заниматься молодежь.Ровно месяц назад, 4 апреля, Жириновский поднимал вопрос молодежного досуга в ходе расширенного заседания Совета Госдумы, где обсуждался законопроект о "реновации" жилищного фонда Москвы. "Вот сегодня 4 апреля, вторник, вот сейчас вся молодежь московская закончила учиться. Они хотят пойти в ресторан, хотят пойти в какой-то бар, где им собраться? Городская молодежь – и ничего нет, 15-миллионный город – и бесплатно нигде не могут находиться", – заявил тогда лидер ЛДПР (цитата по агентству "Москва" ).В связи с этим Жириновский заявил, что в столице должно быть "место для клубов, чтобы молодежь там могла находиться. Чтобы это был действительно вариант культурного досуга. Он также предложил возродить в Москве общественные бани и столовые. "Магазинов огромное количество, к сожалению, очень дорогих. Ресторанов огромное количество, но тоже очень дорогие. Где столовые, обычные столовые, дешевые для города? Где бани? По всей стране позакрывали все бани, только сауны [остались]", – возмутился Жириновский.На том же апрельском заседании политик предложил решить жилищную проблему в Москве не сносом домов, в расселением граждан в свободное жилье. "Многие москвичи держат вторую квартиру, давайте поможем – жители хрущевок с удовольствием поедут в эти квартиры, которые стоят в старой Москве, и они в хороших домах", – заявил Жириноский (цитата по ИА REGNUM ). Он также отметил, что за всю жизнь не получил от московских властей "ни одного метра", а "все пробил на федеральном уровне". "Город прекрасный, город-сказка, но в этом городе, Сергей Семенович, мне не светит ни одно родное окно. Вы мне никогда ничего не дали, но я благодарен вам, что вы сделали великолепный город, лучший город земли", – заключил лидер ЛДПР.



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