Маршрутные автобусы начнут ходить чаще в холодное время года

Автобусы коммерческих перевозчиков перешли на зимнее расписание. Как сообщили "Интерфаксу"
в пресс-службе департамента транспорта, интервалы движения автобусов сократятся за счет увеличения количества рейсов и подвижного состава. До конца апреля на маршрутах появятся более 820 дополнительных рейсов в будние дни и более 250 в выходные.
На сегодняшний день в Москве легально работают восемь частных перевозчиков. Они обслуживают 211 городских маршрутов в девяти округах Москвы. По словам исполняющего обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Павла Павлова, особое внимание будет уделено температурному режиму: зимой температура в салоне маршрутного такси не должна быть ниже 12 градусов. Температура в автобусах отслеживается автоматически при помощи климат-контроля и в ходе рейдов инспекторов ГКУ "Организатор перевозок". Водителей, не соблюдающих температурный режим, ожидают штрафы.
Напомним, в прошлом году Союз пассажиров России направил обращение в столичное правительство в связи с существенно увеличившимся
временем ожидания наземного транспорта после устроенной мэрией транспортной реформы. По словам экспертов организации, на некоторых маршрутах время ожидание выросло на три минуты, а на других - сразу на 20, особенно серьезные проблемы наблюдаются на отдалении от центра Москвы. А в некоторых районах вместо исчезнувших маршруток новые автобусы не появились вовсе. Власти утверждают, что большинство отмененных маршрутов дублировали городской транспорт, а "интервал движения соответствует потребностям людей
".