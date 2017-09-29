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В столице задержали мужчину, который принес в фонд "Подари жизнь" коробки с патронами "для Чулпан Хаматовой"
4 октября 2017 г. | Время публикации 18:56
Рубрики: Криминал  
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Global Look Press
Полиция задержала мужчину, который накануне принес коробки с патронами в московский офис благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями "Подари жизнь". 38-летнего безработного подозреваемого задержали в квартире на Перовской улице, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дома у мужчины обнаружили охотничий карабин Orsis и патроны, аналогичные тем, которые он принес в фонд. "Подозреваемый полностью изобличен в совершении преступления", - сказал собеседник агентства. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов.

Инцидент произошел еще 29 сентября, но известно об нем стало только 3 октября. Мужчина под видом курьера пришел в офис фонда, расположенный на территории Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева на улице Саморы Мишела, 1, и передал сотруднице пакет, в котором были две коробки с патронами.

По данным источника агентства "Москва", мужчина просил передать посылку лично соосновательнице фонда, народной артистке России Чулпан Хаматовой. Сотрудница фонда вызвала полицию. Прибывший на место кинолог обследовал все помещение и не обнаружил никаких вызывных устройств и взрывчатых веществ. Экспертиза показала, что в коробке было 77 патронов для снайперской винтовки.

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