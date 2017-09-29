В программе реновации оказался столетний храм, который советские власти перестроили в общежитие

Столичные власти включили в программу реновации городского жилфонда Успенский собор старообрядческой церкви, расположенный на Марксистской улице. Градозащитники с портала "Фронде.тв"
отмечают, что, согласно данным департамента культурного наследия Москвы, данная постройка является выявленным объектом культурного наследия, а потому ее снос пойдет в разрез с действующим законодательством.
Координатор общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов в беседе с RNS
выразил надежду, что мэрия ограничится расселением здания и его реконструкцией - закон о реновации предусматривает такой вариант вместо сноса. "Я надеюсь, что столичное правительство не внесет [этот объект] в списки на снос. Реновация в форме отселения собора и превращения его в изначальное состояние - это, безусловно, благое дело", - отметил Михайлов.
Храм был построен по проекту архитектора Николая Поликарпова по образцу Успенского собора в Кремле в 1906-1908 годы и освящен 9 ноября 1908 года. Основные элементы здания представляли собой почти точную копию кремлевского собора. Однако в 1935 году храм был закрыт советскими властями, после чего там были снесены главы и колокольня, а прочие "церковные" элементы фасадов намеренно переделали до неузнаваемости.
После перестройки собор стал похож на четырехэтажный дом: там разместилось общежитие завода "Станколит". Впрочем, по словам архитекторов, некоторые "церковные" элементы фасада прочитываются и сейчас - это заложенные закомары и окна, мощная апсида, арка входа, основания лопаток. Сам дом, впрочем, оказался на задворках современных жилых корпусов.
Напомним, накануне стало известно, что программу реновации пополнили еще 37 домов
. Таким образом, общее число подлежащих реновации зданий составило 5177. Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин объяснил расширение списка рассмотрением протоколов общих собраний собственников, которые состоялись до 1 июля.