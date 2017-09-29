Северный дублер Кутузовского проспекта могут построить на арабские деньги

5 августа 2017 г. Названы даты начала строительства северного дублера Кутузовского проспекта

До конца года планируется завершить разработку проекта северного дублера Кутузовского проспекта, а само строительство могут начать в конце 2017 - начале 2018 года, сообщил Марат Хуснуллин.