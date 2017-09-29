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Москвичи посетовали на "полосы препятствий", которые оставляют ремонтники труб отопления
4 октября 2017 г. | Время публикации 19:30
Рубрики: Городская инфраструктура, Коммунальное хозяйство  
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Moscow-Live.ru
На участке Полтавской улицы в Москве в конце сентября перед началом отопительного сезона вышел из строя участок магистральной тепловой сети - ему потребовался срочный ремонт. В течение 10 дней местные жители были вынуждены терпеть ремонтные работы, однако неудобства остались и по истечении этого срока: ремонтники покинули стройплощадку, а дорожное покрытие там не восстановили до сих пор.

Как рассказали порталу "Вести-Москва" местные жители, на Полтавской улице остались только ограждения, вскрытый асфальт и знаки с указанием направления объезда. "Полтавская для тысяч местных жителей стала полосой препятствий. Ремонтники из "Мосводоканала" даже повредили свою машину и не смогли попасть на экстренный вызов", - отмечают журналисты.

Работы по исправлению ситуации начались на упомянутом участке только после того, как проблема получила освещение в средствах массовой информации. При этом подобные ремонтные работы сейчас ведутся и в других районах столицы. Велика вероятность того, что подобные ситуации будут возникать и там.
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