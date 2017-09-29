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Три московские школы вошли в пятерку лучших в России
4 октября 2017 г. | Время публикации 14:48 | Последние изменения 14:59
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Три московские школы вошли в пятерку лучших школ России по итогам ежегодного рейтинга. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, которую цитирует РБК.

Первое место в топ-500 лучших российских школ в третий раз подряд занял петербургский Президентский физико-математический лицей номер 239, на втором месте списка оказался Республиканский лицей для одаренных детей в Саранске. На третье место рейтинга вышла школа номер 179 при Московском институте открытого образования, четвертое и пятое места заняли столичные лицей номер 1535 и лицей НИУ "Высшая школа экономики".

Как напомнила вице-премьер, рейтинг лучших российских школ публикуется уже в пятый раз. Важными критериями для составления списка являлись количество победителей всероссийских и международных школьных олимпиад среди учащихся, а также результаты по итогам аттестации в девятом классе. Также в рейтинге, по информации вице-премьера, могли участвовать "только те школы, которые не проводят предварительного отбора детей и обучают их с первого класса".

"Рейтинг играет важнейшую роль. Для нас это сигнал, насколько в регионе устойчива система школьного образования, насколько она дает результаты", — указала Голодец. Напомним, в прошлом году лицей номер 1535 и лицей НИУ "Высшая школа экономики" были официально признаны внесшими наибольший вклад в качественное образование. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, школы Москвы попали в десятку мировых лидеров математической и читательской грамотности. При этом мэр сослался на данные престижного мирового рейтинга PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся).

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