Три московские школы вошли в пятерку лучших в России Рубрики: Общество

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Первое место в топ-500 лучших российских школ в третий раз подряд занял петербургский Президентский физико-математический лицей номер 239, на втором месте списка оказался Республиканский лицей для одаренных детей в Саранске. На третье место рейтинга вышла школа номер 179 при Московском институте открытого образования, четвертое и пятое места заняли столичные лицей номер 1535 и лицей НИУ "Высшая школа экономики".



Как напомнила вице-премьер, рейтинг лучших российских школ публикуется уже в пятый раз. Важными критериями для составления списка являлись количество победителей всероссийских и международных школьных олимпиад среди учащихся, а также результаты по итогам аттестации в девятом классе. Также в рейтинге, по информации вице-премьера, могли участвовать "только те школы, которые не проводят предварительного отбора детей и обучают их с первого класса".



"Рейтинг играет важнейшую роль. Для нас это сигнал, насколько в регионе устойчива система школьного образования, насколько она дает результаты", — указала Голодец. Напомним, в прошлом году лицей номер 1535 и лицей НИУ "Высшая школа экономики" были официально признаны внесшими наибольший вклад в качественное образование. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, школы Москвы попали



Три московские школы вошли в пятерку лучших школ России по итогам ежегодного рейтинга. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, которую цитирует РБК Первое место в топ-500 лучших российских школ в третий раз подряд занял петербургский Президентский физико-математический лицей номер 239, на втором месте списка оказался Республиканский лицей для одаренных детей в Саранске. На третье место рейтинга вышла школа номер 179 при Московском институте открытого образования, четвертое и пятое места заняли столичные лицей номер 1535 и лицей НИУ "Высшая школа экономики".Как напомнила вице-премьер, рейтинг лучших российских школ публикуется уже в пятый раз. Важными критериями для составления списка являлись количество победителей всероссийских и международных школьных олимпиад среди учащихся, а также результаты по итогам аттестации в девятом классе. Также в рейтинге, по информации вице-премьера, могли участвовать "только те школы, которые не проводят предварительного отбора детей и обучают их с первого класса"."Рейтинг играет важнейшую роль. Для нас это сигнал, насколько в регионе устойчива система школьного образования, насколько она дает результаты", — указала Голодец. Напомним, в прошлом году лицей номер 1535 и лицей НИУ "Высшая школа экономики" были официально признаны внесшими наибольший вклад в качественное образование. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, школы Москвы попали в десятку мировых лидеров математической и читательской грамотности. При этом мэр сослался на данные престижного мирового рейтинга PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся).



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 25 августа 2016 г. Московские школы оказались в пятерке лучших в мире

По словам мэра, столица вошла в десятку мировых лидеров по математической и читательской грамотности, а школы Москвы вошли в пятерку ведущих школ мира. Первые сто школ "стали почти лучшими в мире, уступив только Шанхаю".

