Синоптики предупредили москвичей об усилении ветра Рубрики: Погода

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Дожди и порывистый ветер придут на смену сухой и безветренной погоде. По предварительным расчетам ведомства, до конца недели прирост осадков в Москве может превысить 40% месячной нормы, которая в октябре составляет 59 миллиметров. Пик осадков придется на пятницу, 6 октября, ветер с порывами до 12-17 метров в секунду также сохранится. Температура воздуха в Москве составит 8-10 градусов, в четверг и пятницу 9-11, в субботу и воскресенье 6-11 градусов тепла.



Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в столичном регионе в ближайшие часы. Как сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро, с 12:30 до 21:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами более 15 метров в секунду.Дожди и порывистый ветер придут на смену сухой и безветренной погоде. По предварительным расчетам ведомства, до конца недели прирост осадков в Москве может превысить 40% месячной нормы, которая в октябре составляет 59 миллиметров. Пик осадков придется на пятницу, 6 октября, ветер с порывами до 12-17 метров в секунду также сохранится. Температура воздуха в Москве составит 8-10 градусов, в четверг и пятницу 9-11, в субботу и воскресенье 6-11 градусов тепла.



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