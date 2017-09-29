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Синоптики предупредили москвичей об усилении ветра
4 октября 2017 г. | Время публикации 12:46
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в столичном регионе в ближайшие часы. Как сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро, с 12:30 до 21:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами более 15 метров в секунду.

Дожди и порывистый ветер придут на смену сухой и безветренной погоде. По предварительным расчетам ведомства, до конца недели прирост осадков в Москве может превысить 40% месячной нормы, которая в октябре составляет 59 миллиметров. Пик осадков придется на пятницу, 6 октября, ветер с порывами до 12-17 метров в секунду также сохранится. Температура воздуха в Москве составит 8-10 градусов, в четверг и пятницу 9-11, в субботу и воскресенье 6-11 градусов тепла.

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Среда, 4 октября 2017 г. // Последняя новость 16:56
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