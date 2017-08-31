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Благоустроители объяснили траты на деревья в центре Москвы
4 сентября 2017 г. | Время публикации 15:41
Рубрики: Городская инфраструктура, Экология  
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АГН "Москва" / Ведяшкин Сергей
Стоимость высаживаемых в центре Москвы деревьев-крупномеров объясняется их возрастом и уровнем подготовки к сложным городским условиям, заявила в интервью РИА "Новости" партнер КБ "Стрелка", оператора программы "Моя улица" по разработке дизайн-проектов, Александра Сытникова. По ее словам, если в столице посадить дерево, привезенное из леса, оно, вероятно, погибнет в первые же месяцы.

"Дерево - это довольно дорогой элемент городской среды. Пятилетняя липа будет стоить значительно дешевле, чем 15-летняя. На улицах города нужно высаживать перешколенные деревья, то есть которые вынимались и пересаживались каждые три года в течение долгих лет. Благодаря такой системе выращивания у дерева сформировалась корневая система, и оно стало более жизнеспособным и жизнестойким. Отсюда формируется стоимость", - рассказала собеседница агентства.

Отметим, что работы по озеленению в центре Москвы нередко становятся поводом для критики и насмешек. Так, типичная нелепость благоустройства - клумбы или бетонные кадки с деревьями и цветами, закатанные в километры плитки, как на Славянской площади. На Большой Дмитровке клумбы занимают половину узкого тротуара, где с трудом могут разойтись два человека. На проспекте Мира же москвичи в прошлом году наблюдали цикл "озеленительной коррупции", когда ели в кадках несколько раз меняли на туи и обратно.

Много шума наделала история с высаженными на Тверской улице липами. В ноябре там появились около сотни дорогостоящих немецких лип, а весной, когда в город пришла теплая погода, лишь на некоторых из них прорезались редкие листочки. К настоящему моменту, впрочем, деревья выглядят относительно зелеными. Отметим, что блогер Иван Ежиков обращал внимание на то, что мэрия, судя по всему, оплатила высадку лип дважды.
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