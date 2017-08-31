Благоустроители объяснили траты на деревья в центре Москвы

Стоимость высаживаемых в центре Москвы деревьев-крупномеров объясняется их возрастом и уровнем подготовки к сложным городским условиям, заявила в интервью РИА "Новости"
партнер КБ "Стрелка", оператора программы "Моя улица" по разработке дизайн-проектов, Александра Сытникова. По ее словам, если в столице посадить дерево, привезенное из леса, оно, вероятно, погибнет в первые же месяцы.
"Дерево - это довольно дорогой элемент городской среды. Пятилетняя липа будет стоить значительно дешевле, чем 15-летняя. На улицах города нужно высаживать перешколенные деревья, то есть которые вынимались и пересаживались каждые три года в течение долгих лет. Благодаря такой системе выращивания у дерева сформировалась корневая система, и оно стало более жизнеспособным и жизнестойким. Отсюда формируется стоимость", - рассказала собеседница агентства.
Отметим, что работы по озеленению в центре Москвы нередко становятся поводом для критики и насмешек. Так, типичная нелепость благоустройства
- клумбы или бетонные кадки с деревьями и цветами, закатанные в километры плитки, как на Славянской площади. На Большой Дмитровке клумбы занимают половину узкого тротуара, где с трудом могут разойтись два человека. На проспекте Мира же москвичи в прошлом году наблюдали цикл "озеленительной коррупции"
, когда ели в кадках несколько раз меняли на туи и обратно.
Много шума наделала история с высаженными на Тверской улице липами. В ноябре там появились около сотни дорогостоящих немецких лип, а весной, когда в город пришла теплая погода, лишь на некоторых из них прорезались редкие листочки. К настоящему моменту, впрочем, деревья выглядят относительно зелеными. Отметим, что блогер Иван Ежиков обращал внимание на то, что мэрия, судя по всему, оплатила высадку лип дважды
.