В Москве вместо обещанного подъезда к больнице построили дорогу к элитной школе жены главы "Сбербанка" Общество Рубрики: Городская инфраструктура

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Так, к больнице по этой дороге проехать попросту невозможно: учреждение располагается за двухметровой бетонной стеной, которая тянется вдоль всей проезжей части. Выехать с дороги в другую сторону также нельзя - там четырехметровый звукозащитный экран. В конце дороги красуется дорожный знак с "кирпичом", который отсекает эту транспортную артерию от обслуживания 75-го квартала. Таким образом, дорога ведет только к элитной школе и больше никуда.



"Самое смешное, что с помпой открытая неделю назад школа не работает - детей в ней нет и все еще продолжаются строительные работы. Бабло в очередной раз победило зло. Когда оно есть и его много, то можно и стройку дороги признать государственной тайной и объявить закрытый конкурс, и на частную собственность наплевать и отрезать от жилого дома кусок двора, и за государственный счет построить поперек квартала дорогу к частной школе, перекрыв проезд по ней для жителей. Им все можно. Это их город, не наш", - возмущается Ежиков.



Напомним, что процесс строительства самой школы также проходил с многочисленными нарушениями при отсутствии необходимых разрешительных документов. Более того, для прокладки дороги к этой школе фактически была захвачена земля двух домов на Карамышевской набережной, принадлежащая жителям. Их попытки выступить против стройки заканчивались стычками с чоповцами.



В Москомстройинвесте на минувшей неделе объявили, что эта школа станет "ядром образовательной инфраструктуры" Хорошево-Мневников. Однако Ежиков обратил внимание, что ежемесячная плата за обучение одного ребенка, судя по информации на официальном сайте учебного заведения, в детском саду составляет 66 тысяч рублей, в начальной школе - 74 тысячи, а в основной и старшей школе - 80 тысяч. "Почему-то я думаю, что не очень много детей из 75-го квартала пойдут учиться в эту школу", - подметил блогер. В столичном районе Хорошево-Мневники завершилось скандальное строительство дороги, ради которой власти отобрали кусок земли у местной школы, а также у жителя одного из домов. Чиновники заверяли, что эта дорога необходима для транспортного обслуживания 75-го квартала, а также для удобного подъезда к перинатальному центру городской больницы N67 и к инновационной школе N2075. Как оказалось, почти все эти заявления были ложью, кроме одного - про частную школу, возведение которой курировала супруга Германа Грефа, пишет у себя в блоге Иван Ежиков.Так, к больнице по этой дороге проехать попросту невозможно: учреждение располагается за двухметровой бетонной стеной, которая тянется вдоль всей проезжей части. Выехать с дороги в другую сторону также нельзя - там четырехметровый звукозащитный экран. В конце дороги красуется дорожный знак с "кирпичом", который отсекает эту транспортную артерию от обслуживания 75-го квартала. Таким образом, дорога ведет только к элитной школе и больше никуда."Самое смешное, что с помпой открытая неделю назад школа не работает - детей в ней нет и все еще продолжаются строительные работы. Бабло в очередной раз победило зло. Когда оно есть и его много, то можно и стройку дороги признать государственной тайной и объявить закрытый конкурс, и на частную собственность наплевать и отрезать от жилого дома кусок двора, и за государственный счет построить поперек квартала дорогу к частной школе, перекрыв проезд по ней для жителей. Им все можно. Это их город, не наш", - возмущается Ежиков.Напомним, что процесс строительства самой школы также проходил с многочисленными нарушениями при отсутствии необходимых разрешительных документов. Более того, для прокладки дороги к этой школе фактически была захвачена земля двух домов на Карамышевской набережной, принадлежащая жителям. Их попытки выступить против стройки заканчивались стычками с чоповцами.В Москомстройинвесте на минувшей неделе объявили, что эта школа станет "ядром образовательной инфраструктуры" Хорошево-Мневников. Однако Ежиков обратил внимание, что ежемесячная плата за обучение одного ребенка, судя по информации на официальном сайте учебного заведения, в детском саду составляет 66 тысяч рублей, в начальной школе - 74 тысячи, а в основной и старшей школе - 80 тысяч. "Почему-то я думаю, что не очень много детей из 75-го квартала пойдут учиться в эту школу", - подметил блогер.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 24 августа 2017 г. Блогер напомнил о скандалах вокруг расхваленной провластными СМИ новой школы в Хорошево-Мневниках

Дорогу к этой школе проводили по жилому кварталу, фактически захватив землю двух жилых домов. Конкурс на строительство был объявлен государственной тайной. Цены же на обучение там вряд ли придутся по карману многим москвичам.

