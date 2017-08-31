В Москве вместо обещанного подъезда к больнице построили дорогу к элитной школе жены главы "Сбербанка"

В столичном районе Хорошево-Мневники завершилось скандальное строительство
дороги, ради которой власти отобрали кусок земли у местной школы, а также у жителя одного из домов. Чиновники заверяли, что эта дорога необходима для транспортного обслуживания 75-го квартала, а также для удобного подъезда к перинатальному центру городской больницы N67 и к инновационной школе N2075. Как оказалось, почти все эти заявления были ложью, кроме одного - про частную школу, возведение которой курировала супруга Германа Грефа, пишет у себя в блоге
Иван Ежиков.
Так, к больнице по этой дороге проехать попросту невозможно: учреждение располагается за двухметровой бетонной стеной, которая тянется вдоль всей проезжей части. Выехать с дороги в другую сторону также нельзя - там четырехметровый звукозащитный экран. В конце дороги красуется дорожный знак с "кирпичом", который отсекает эту транспортную артерию от обслуживания 75-го квартала. Таким образом, дорога ведет только к элитной школе и больше никуда.
"Самое смешное, что с помпой открытая неделю назад школа не работает - детей в ней нет и все еще продолжаются строительные работы. Бабло в очередной раз победило зло. Когда оно есть и его много, то можно и стройку дороги признать государственной тайной и объявить закрытый конкурс, и на частную собственность наплевать и отрезать от жилого дома кусок двора, и за государственный счет построить поперек квартала дорогу к частной школе, перекрыв проезд по ней для жителей. Им все можно. Это их город, не наш", - возмущается Ежиков.
Напомним, что процесс строительства самой школы также проходил с многочисленными нарушениями при отсутствии необходимых разрешительных документов. Более того, для прокладки дороги к этой школе фактически была захвачена земля двух домов на Карамышевской набережной, принадлежащая жителям. Их попытки выступить против стройки заканчивались стычками с чоповцами.
В Москомстройинвесте на минувшей неделе объявили, что эта школа станет "ядром образовательной инфраструктуры" Хорошево-Мневников. Однако Ежиков обратил внимание, что ежемесячная плата за обучение одного ребенка, судя по информации на официальном сайте учебного заведения, в детском саду составляет 66 тысяч рублей, в начальной школе - 74 тысячи, а в основной и старшей школе - 80 тысяч. "Почему-то я думаю, что не очень много детей из 75-го квартала пойдут учиться в эту школу", - подметил блогер.