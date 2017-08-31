"Голос": столичные власти всеми способами стараются снизить явку на муниципальные выборы

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3 сентября 2017 г. Полиция сорвала предвыборную агитацию двум кандидатам в мундепы из района Печатники

Стражи порядка незаконно задержали Максима Мотина и Юлию Живцову. Кандидатов в муниципальные депутаты продержали за решеткой несколько часов, изъяли агитационные материалы, а затем отпустили, не выдав никаких бумаг.

1 сентября 2017 г. Муниципальные депутаты рассказали о "спецоперации" избиркомов по срыву досрочного голосования

25 августа 2017 г. Мундеп из Северного Измайлово нашел в предвыборных списках подставных кандидатов от "Единой России"

30 июня 2017 г. Готовящиеся к муниципальным выборам единороссы устроили пропаганду в московском детсаду