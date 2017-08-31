"Голос": столичные власти всеми способами стараются снизить явку на муниципальные выборы

Власти Москвы всеми силами пытаются снизить явку избирателей на муниципальные выборы 10 сентября и активно используют административный ресурс для продвижения провластных депутатов. К таким выводам пришли эксперты движения в защиту прав избирателей "Голос", изучив, как в столице проходит предвыборная агитация.
"Выяснилось, что местная пресса уделяет мало внимания предстоящим выборам, и информирует о деятельности лишь провластных кандидатов. А наружную агитацию ведут лишь представители оппозиции", - говорится в докладе "Голоса"
. Изредка листовки встречаются на информационных стендах, рекламных щитах и досках объявлений возле подъездов. Городские СМИ информацию о выборах продолжают замалчивать
.
В некоторых районах замечены случаи умышленной порчи агитационных материалов. За это предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей, но полиция чаще всего бездействует. В Нагорном районе команда независимых кандидатов поймала подростков, которые срывали агитационные материалы. Оказалось, что молодые люди действовали по указанию некого заказчика и получали деньги - 3 рубля за плакат и 2 рубля за листовку, рассказывает "Открытая Россия"
.
Административные кандидаты предпочитают "тихую агитацию". В их интересах работают управы, префектуры и бюджетные организации. Агитация в нарушение избирательного законодательства ведется через учителей, сотрудников детсадов
, медицинских и социальных работников. Не обходится без давления
: матери ребенка-инвалида из Донского района, по ее словам, пригрозили, что перестанут приносить пособия по инвалидности, если она не будет ходить на встречи с кандидатом от "Единой России".
Типичным технологическим приемом с целью размыва протестных голосов стало спойлерство
: появление зависимых от городских властей самовыдвиженцев, призванных запутать избирателя. Часто они выдвигаются от общественных и коммерческих организаций под "украденными" брендами, заигрывающими с общественно-важными темами. Один из самых показательных примеров - создание организации "Мы против реновации". Ранее она под другим названием занималась якобы поддержкой семей с детьми-инвалидами. Возглавляет организацию-спойлер действующий муниципальный депутат от "Единой России" Елена Колесникова.
В районе Люблино таким же образом возникла организация "Мы против платных парковок". Ранее это была региональная детская "Федерация нокдаун каратэ" под руководством депутата от "Единой России". А в Дорогомилово внезапно появился еще один "Общественный совет Дорогомилово", полностью дублирующий название известной в районе с 2009 года протестной группы. От организации-спойлера выдвинулись единороссы - поэтесса Лариса Рубальская, внук Брежнева Андрей Брежнев и Вячеслав Ниниченко.
"Голос" отмечает, что все связанные с выборами скандалы "подавляются в зародыше", что "лишний раз свидетельствует об установке на тихий и бесшумный характер избирательной кампании". В Коптево оперативно восстановили
пятерых оппозиционных кандидатов, снятых за то, что листовки с их фотографиями появились на досках объявлений в подъездах. В то же время пресекаются претензии к документам административных кандидатов. В Головинском районе кандидат от "Единой России" Надежда Архипцова не уазала сведения о судимости, но после того, как другой кандидат попытался оспорить ее выдвижение, все недостающие сведения были добавлены задним числом.
Впрочем, "относительно спокойный ход агитационной кампании еще может поменяться", считают в "Голосе". Самая активная фаза начинается на этой неделе, в последние дни перед выборами. Соответственно могут участиться и случаи воспрепятствования законной предвыборной агитации, как уже произошло в минувшие выходные. В Печатниках полиция сорвала
предвыборную агитацию двух кандидатов - Максима Мотина и Юлии Живцовой. Обоих продержали в отделении несколько часов, изъяв листовки.