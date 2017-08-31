Синоптики предупредили москвичей о надвигающихся ливнях

В предстоящие два дня в московском регионе ожидаются сильные дожди, порывистый ветер и заметное похолодание, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на Гидрометцентр России. В течение 5 и 6 сентября в городе может выпасть до трети месячной нормы осадков, предупреждают синоптики.
В ночь на вторник в столице похолодает до 8-10 градусов, днем температура не превысит 12-14 градусов. В ночь на среду в Москве ожидается 10-12 градусов, днем потеплеет лишь до 14-16.
В ночь на вторник, как ожидается, выпадет до 2 миллиметров осадков, днем - еще 9 миллиметров. В ночь на среду прогнозируется до 8 миллиметров осадков, а днем 6 сентября - еще до 2 миллиметров. Дожди будут сопровождаться порывами ветра силой до 12-17 метров в секунду.