Синоптики предупредили москвичей о надвигающихся ливнях Рубрики: Погода

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В ночь на вторник в столице похолодает до 8-10 градусов, днем температура не превысит 12-14 градусов. В ночь на среду в Москве ожидается 10-12 градусов, днем потеплеет лишь до 14-16.



В ночь на вторник, как ожидается, выпадет до 2 миллиметров осадков, днем - еще 9 миллиметров. В ночь на среду прогнозируется до 8 миллиметров осадков, а днем 6 сентября - еще до 2 миллиметров. Дожди будут сопровождаться порывами ветра силой до 12-17 метров в секунду. В предстоящие два дня в московском регионе ожидаются сильные дожди, порывистый ветер и заметное похолодание, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России. В течение 5 и 6 сентября в городе может выпасть до трети месячной нормы осадков, предупреждают синоптики.В ночь на вторник в столице похолодает до 8-10 градусов, днем температура не превысит 12-14 градусов. В ночь на среду в Москве ожидается 10-12 градусов, днем потеплеет лишь до 14-16.В ночь на вторник, как ожидается, выпадет до 2 миллиметров осадков, днем - еще 9 миллиметров. В ночь на среду прогнозируется до 8 миллиметров осадков, а днем 6 сентября - еще до 2 миллиметров. Дожди будут сопровождаться порывами ветра силой до 12-17 метров в секунду.



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