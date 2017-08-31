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Синоптики предупредили москвичей о надвигающихся ливнях
4 сентября 2017 г. | Время публикации 17:15
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
В предстоящие два дня в московском регионе ожидаются сильные дожди, порывистый ветер и заметное похолодание, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России. В течение 5 и 6 сентября в городе может выпасть до трети месячной нормы осадков, предупреждают синоптики.

В ночь на вторник в столице похолодает до 8-10 градусов, днем температура не превысит 12-14 градусов. В ночь на среду в Москве ожидается 10-12 градусов, днем потеплеет лишь до 14-16.

В ночь на вторник, как ожидается, выпадет до 2 миллиметров осадков, днем - еще 9 миллиметров. В ночь на среду прогнозируется до 8 миллиметров осадков, а днем 6 сентября - еще до 2 миллиметров. Дожди будут сопровождаться порывами ветра силой до 12-17 метров в секунду.
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Понедельник, 4 сентября 2017 г. // Последняя новость 19:28
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