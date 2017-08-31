Бесплатные прививки от гриппа начали делать возле 12 станций московского метро Рубрики: Общество

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Мобильные пункты на этих станциях метро будут работать до 10 сентября, затем с 18 по 24 сентября, а также со 2-го по 8-е и с 16 по 22 октября. По будням пункты работают до 20:00, по субботам - с 9:00 до 18:00, в воскресенье - с 9:00 до 16:00. В вакцинации примут участие более ста медработников из 20 учреждений столицы. Прививки делают достигшим 18-летия гражданам РФ с их письменного согласия. При себе нужно иметь паспорт. Перед прививкой пациенты проходят медицинский осмотр. Врачи-терапевты и инфекционисты определяют возможные противопоказания, измеряют температуру и артериальное давление.



Защитный эффект от прививки проявится только через 10-12 дней и продлится около года. Вакцинация продлится до ноября, пройти ее можно и в поликлиниках. С 11 по 17 сентября, с 25 сентября по 1 октября, с 9 по 15 и с 23 по 29 октября мобильные пункты вакцинации будут открыты у станций "Павелецкая", "Белорусская"-кольцевая, "Пражская", "Савеловская", "Алтуфьево", "Семеновская", "Киевская", "Новокосино", "Новогиреево", "Люблино", "Планерная" и "Ясенево". С 11 сентября по 29 октября пункты будут работать у станций "Владыкино" и "Площадь Гагарина" Московского центрального кольца.



В прошлом году прививочная кампания прошла с успехом, от гриппа привились более 48 процентов москвичей. Пункты вакцинации около метро пользовались популярностью, в первые дни их работы москвичи выстраивались Мобильные пункты вакцинации от гриппа заработали с понедельника у 12 станций метро, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена. Прививки можно сделать около станций "Речной вокзал", "Царицыно", "Домодедовская", "Петровско-Разумовская", "Тульская", "Молодежная", "Бауманская", "ВДНХ", "Теплый Стан", "Бульвар Рокоссовского", "Тушинская" и "Перово".Мобильные пункты на этих станциях метро будут работать до 10 сентября, затем с 18 по 24 сентября, а также со 2-го по 8-е и с 16 по 22 октября. По будням пункты работают до 20:00, по субботам - с 9:00 до 18:00, в воскресенье - с 9:00 до 16:00. В вакцинации примут участие более ста медработников из 20 учреждений столицы. Прививки делают достигшим 18-летия гражданам РФ с их письменного согласия. При себе нужно иметь паспорт. Перед прививкой пациенты проходят медицинский осмотр. Врачи-терапевты и инфекционисты определяют возможные противопоказания, измеряют температуру и артериальное давление.Защитный эффект от прививки проявится только через 10-12 дней и продлится около года. Вакцинация продлится до ноября, пройти ее можно и в поликлиниках. С 11 по 17 сентября, с 25 сентября по 1 октября, с 9 по 15 и с 23 по 29 октября мобильные пункты вакцинации будут открыты у станций "Павелецкая", "Белорусская"-кольцевая, "Пражская", "Савеловская", "Алтуфьево", "Семеновская", "Киевская", "Новокосино", "Новогиреево", "Люблино", "Планерная" и "Ясенево". С 11 сентября по 29 октября пункты будут работать у станций "Владыкино" и "Площадь Гагарина" Московского центрального кольца.В прошлом году прививочная кампания прошла с успехом, от гриппа привились более 48 процентов москвичей. Пункты вакцинации около метро пользовались популярностью, в первые дни их работы москвичи выстраивались в очереди



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 6 сентября 2016 г. Москвичи выстраиваются в очередь за прививками от гриппа у метро

Пункты бесплатной вакцинации открылись вчера у 12 станций метро и сразу же стали пользоваться популярностью. Только за первый час за прививками обратились около 200 человек, к врачам буквально выстраивались очереди.

