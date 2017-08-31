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Саввинскую набережную перекрыли до 7 сентября, еще несколько улиц будут недоступны по ночам
4 сентября 2017 г. | Время публикации 10:00 | Последние изменения 10:29
Рубрики: Автотранспорт  
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Движение транспорта по Саввинской набережной перекрыто до 6 утра 7 сентября, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на комплекс городского хозяйства Москвы. Перекрытие действует на всем протяжении набережной от Новодевичьего проезда до 1-го Вражского переулка.

На набережной продолжаются работы по программе "Моя улица". До четверга здесь планируется перенести инженерные коммуникации, понизить уровень основания проезжей части и заменить дорожное полотно. Работы будут проходить круглосуточно, в них задействуют более 360 человек и свыше 120 единиц техники.

Кроме того, на нескольких участках в центре Москвы введут ночные перекрытия. Соймоновский проезд и прилегающие переулки будут недоступны для транспорта (кроме спецтехники и местных жителей) с 21:00 4 сентября до 6 утра 5 сентября. Проезд по участку Гоголевского бульвара закроют с 21:00 5 сентября до 6 утра 6 сентября, а участок площади Пречистенские Ворота - с 21:00 6 сентября до 6 утра 7 сентября, сообщает mos.ru.

Во время перекрытия Соймоновского проезда для автомобилистов также будут недоступны 1-й и 3-й Обыденские переулки. Объехать участок можно по 2-му Обыденскому переулку, Волхонке, Гоголевскому бульвару, Остоженке, Пречистенской набережной, Пожарскому переулку. Площадь Пречистенские Ворота будет перекрыта на участке с нечетной стороны Гоголевского бульвара вдоль дома 2/18. Пути объезда - по Малому Знаменскому и Колымажному переулкам.

Гоголевский бульвар закроют на нечетной стороне от Гагаринского переулка до площади Пречистенские Ворота. Автомобилисты также не смогут проехать по соседней Пречистенке - от площади Пречистенские Ворота до пересечения с Хрущевским и Всеволожским переулками. Для объезда будут доступны Гагаринский, Чертольский, Всеволожский, Лопухинский переулок и Хрущевский переулки.

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