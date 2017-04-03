В столичной прокуратуре раскритиковали работу полиции

17 февраля 2017 г. Портрет среднестатистического преступника составили в столичной прокуратуре

Среднестатистический преступник в Москве - это мужчина в возрасте от 30 до 49 лет со средним образованием и без постоянного дохода. Об этом свидетельствуют данные прокуратуры столицы, где подвели итоги работы за прошлый год.