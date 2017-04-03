В столичной прокуратуре раскритиковали работу полиции

В прокуратуре Москвы раскритиковали работу правоохранительных органов столицы по раскрытию преступлений небольшой и средней тяжести, таких, как кражи, мошенничества и грабежи. Как сообщается на сайте ведомства
, на координационном совещании было отмечено, что правоохранительные органы раскрывают только каждое третье преступление небольшой тяжести и каждое шестое - средней тяжести.
Как подчеркнули в прокуратуре, полиция направила свои силы на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, тогда как противодействие преступлениям небольшой и средней тяжести предупреждает совершение более тяжких деяний. При этом почти 70% нераскрытых преступлений составляют кражи, мошенничество, грабежи и хищение паспортов, расследовать которые не так уж сложно. Нераскрытыми остаются и преступления, совершенные вдали от скопления граждан, без следов на месте преступления, без свидетелей, а также хищения денег с банковских карт с использованием современных систем и технологий. По данным прокуратуры, расследование почти по двум третям таких уголовных дел приостановлено в связи с невозможностью установить преступников.
Ранее в прокуратуре отмечали, что раскрываемость краж остается самой низкой среди всех видов преступлений
: общая раскрываемость преступлений в столице осталась на прежнем уровне - 27%, тогда как в среднем по стране раскрываемость составляет 55%. Чаще всего преступления в прошлом году
совершали лица в возрасте 30-49 лет, имеющие среднее образование. 67,7% из них не имели постоянного источника дохода. При этом рецидивная преступность в Москве ниже, чем в среднем по стране и составляет 40,7% от совершенных преступлений (по стране - 56,7%).