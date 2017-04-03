В выходные город начнут украшать к пасхальному фестивалю Рубрики: Праздники

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



В Столешниковом переулке во второй раз оборудуют площадку-подиум с кафе и пунктом проката, где пройдут лекции и кинопоказы. Кованый рояль-клумба переместится с Манежной площади на площадь Революции. Кроме того, к празднику установят 277 светодекоративных элементов и конструкций. На пути от Манежной площади к площади Революции, на улицах Никольской, Арбат, Кузнецкий Мост, Рождественке и в Камергерском переулке расставят пасхальные яйца высотой от полутора до семи метров, а также светодиодные курочки и корзинки. Самый высокий арт-объект фестиваля - семиметровое пасхальное яйцо - установят в Камергерском переулке. Металлическую конструкцию украсят искусственными цветами, она будет подсвечиваться изнутри.



На Тверской площади для детей установят площадку для игр и необычное дерево, ветки которого украшены разноцветными пасхальными яйцами из пенопласта – всего их будет порядка 600. На Пушкинской площади, в Новопушкинском сквере и на Тверском бульваре можно будет увидеть трехметровые арт-объекты - макеты колоколов храма Христа Спасителя. Установка арт-объектов начнётся уже в воскресенье, 9 апреля. Сам фестиваль "Пасхальный дар" пройдет с 12 до 23 апреля на 24 площадках, а также в 19 городских парках.



Оформлять столицу к фестивалю "Пасхальный дар" начнут в ближайшие выходные. Помимо уже знакомых арт-объектов, на улицах города появятся и новые. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы , на Новый Арбат вернут арт-объекты в виде достопримечательностей - макеты Московского Кремля, сталинской высотки, Триумфальной арки, памятника Пушкину, а также красные буквы-скалодромы, составляющие фразу "МОСКВА АРБАТ". Вернут на Новый Арбат и рампу для скейтбордистов.В Столешниковом переулке во второй раз оборудуют площадку-подиум с кафе и пунктом проката, где пройдут лекции и кинопоказы. Кованый рояль-клумба переместится с Манежной площади на площадь Революции. Кроме того, к празднику установят 277 светодекоративных элементов и конструкций. На пути от Манежной площади к площади Революции, на улицах Никольской, Арбат, Кузнецкий Мост, Рождественке и в Камергерском переулке расставят пасхальные яйца высотой от полутора до семи метров, а также светодиодные курочки и корзинки. Самый высокий арт-объект фестиваля - семиметровое пасхальное яйцо - установят в Камергерском переулке. Металлическую конструкцию украсят искусственными цветами, она будет подсвечиваться изнутри.На Тверской площади для детей установят площадку для игр и необычное дерево, ветки которого украшены разноцветными пасхальными яйцами из пенопласта – всего их будет порядка 600. На Пушкинской площади, в Новопушкинском сквере и на Тверском бульваре можно будет увидеть трехметровые арт-объекты - макеты колоколов храма Христа Спасителя. Установка арт-объектов начнётся уже в воскресенье, 9 апреля. Сам фестиваль "Пасхальный дар" пройдет с 12 до 23 апреля на 24 площадках, а также в 19 городских парках.



Предыдущая статья | Следующая статья

