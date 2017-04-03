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Огнетушитель на рельсах заблокировал движение поездов на Горьковском направлении МЖД
5 апреля 2017 г. | Время публикации 10:06 | Последние изменения 12:25
Рубрики: Общественный транспорт  
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Moscow-Live.ru
Маршруты электричек на Горьковском направлении Московской железной дороги были изменены во вторник утром из-за постороннего предмета на путях. Как сообщает пресс-служба МЖД, в 8:15 машинист пригородного поезда Москва – Крутое, следовавшего от Курского вокзала, заметил подозрительный предмет. Состав был остановлен и отогнан обратно в тупик вокзала.

Пассажиров эвакуировали. Поезда, следующие до Курского вокзала, останавливали на других станциях, не доезжая до него. Два пути из трех на Горьковском направлении были закрыты, поезда следовали с увеличенными интервалами. Поезда, следующие в Москву, доезжали до станций Новогиреево, Реутово и Серп и Молот, где пассажиры могли пересесть на другой вид транспорта. На станции Кусково электропоезда разворачивались и шли обратно в сторону области. Жители Подмосковья жалуются в соцсетях, что не смогли попасть на работу и учебу из-за транспортного коллапса.

На место обнаружения подозрительного предмета были вызваны правоохранительные органы, на период работы которых закрывались первый и второй главные пути. Телеканал "360" опубликовал видео очевидца, из которого следует, что подозрительный предмет оказался огнетушителем.

Проверка прошла и на Курском вокзале. Вокзал при этом работал в штатном режиме, эвакуации не было, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов столицы. Территория вокзала была проверена в полном объеме, никаких взрывоопасных веществ, в том числе на железнодорожных путях, не обнаружено, сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Инцидент сказался и на ситуации в метро. "На Курский вокзал электрички не идут. Тормозят в Реутово, в метро ад", - пишет один из пассажиров в Twitter. Организованная эвакуация не проводилась, однако некоторые из пассажиров приняли решение самостоятельно покинуть вокзал.



Еще одна проверка проходила в электропоезде Москва - Пушкино на Ярославском вокзале, где был обнаружен бесхозный пакет. Сотрудники транспортной полиции выяснили, что в пакете находятся чистые листы бумаги. А накануне вечером, по данным РИА "Новости", со станции метро "Жулебино" Таганско-Краснопресненской линии в тупик был отправлен поезд, в первом вагоне которого нашли бесхозную сумку. Напомним, после теракта метро в Санкт-Петербурга столичный транспорт работает в условиях повышенных мер безопасности.
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