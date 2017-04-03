Московские власти и полиция смогут выписывать штрафы по "неработающим" статьям КоАП Рубрики: Общество

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Сейчас только часть статей московского КоАП контролируется городскими властями. Так, Госинспекция по недвижимости выписывает штрафы за самострой, Мосжилинспекция наказывает за нарушения правил перепланировки, Департамент природопользования - за нарушение требований по защите зеленых насаждений. Однако другая часть статей кодекса на деле никем не администрируется.



Предполагается, что контроль за несколькими статьями может взять на себя полиция. Столичное управление МВД еще осенью прошлого года отправляло в мэрию письмо, в котором сообщало о готовности наказывать граждан за нарушение правил содержания домашних животных, приставание к людям, за азартные игры в общественных местах, а также за нарушение закона о тишине, правил поведения на массовых мероприятиях, правил пользования метро и расклеивание объявлений.



Если администрирование всех остальных статей перейдет властям, то в городе, вероятно, появится новая специальная структура. Именно так произошло в 2013 году, когда мэрия получила право штрафовать за нарушение правил парковки. Для этого были созданы специальные ведомства: ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" и Московская административная инспекция. Законность штрафов от сотрудников этих структур



Если новая структура для контроля за статьями КоАП действительно появится, то это потребует от Москвы "огромных ресурсов", заявил порталу депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков. Откуда их брать, не очень понятно, добавил парламентарий. Другая проблема - как решать вопрос с полномочиями новых городских инспекторов: смогут ли они задерживать нарушителей, какие санкции будут предусмотрены за неповиновение их требованием, и станут ли москвичи вообще исполнять эти требования.



Глава профсоюза московской полиции Михаил Пашкин, в свою очередь, отметил, что если обязать стражей порядка следить за выгулом собак без намордника и шумом по ночам, то им придется заниматься только этим. Единственное решение здесь - очередное расширение штата, иначе ухудшится охрана правопорядка. Куда логичнее, по мнению Пашкина, привлечь к делу дружинников, организовав их работу с помощью средств фотовидеофиксации, чтобы избежать конфликтов с гражданами. Столичные чиновники намерены получить право выписывать штрафы по ряду статей городского Кодекса об административных нарушениях (КоАП). Как рассказал РБК глава Департамента региональной безопасности Владимир Черников, речь идет о более чем 20 "ключевых статьях", за которыми сегодня нет достаточного контроля. Самый "кричащий" пример, по его словам, это закон о тишине, наказания за нарушение которого фактически не выписываются.Сейчас только часть статей московского КоАП контролируется городскими властями. Так, Госинспекция по недвижимости выписывает штрафы за самострой, Мосжилинспекция наказывает за нарушения правил перепланировки, Департамент природопользования - за нарушение требований по защите зеленых насаждений. Однако другая часть статей кодекса на деле никем не администрируется.Предполагается, что контроль за несколькими статьями может взять на себя полиция. Столичное управление МВД еще осенью прошлого года отправляло в мэрию письмо, в котором сообщало о готовности наказывать граждан за нарушение правил содержания домашних животных, приставание к людям, за азартные игры в общественных местах, а также за нарушение закона о тишине, правил поведения на массовых мероприятиях, правил пользования метро и расклеивание объявлений.Если администрирование всех остальных статей перейдет властям, то в городе, вероятно, появится новая специальная структура. Именно так произошло в 2013 году, когда мэрия получила право штрафовать за нарушение правил парковки. Для этого были созданы специальные ведомства: ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" и Московская административная инспекция. Законность штрафов от сотрудников этих структур оспаривалась даже Генпрокуратурой РФ, что, впрочем, не сильно помешало их деятельности.Если новая структура для контроля за статьями КоАП действительно появится, то это потребует от Москвы "огромных ресурсов", заявил порталу депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков. Откуда их брать, не очень понятно, добавил парламентарий. Другая проблема - как решать вопрос с полномочиями новых городских инспекторов: смогут ли они задерживать нарушителей, какие санкции будут предусмотрены за неповиновение их требованием, и станут ли москвичи вообще исполнять эти требования.Глава профсоюза московской полиции Михаил Пашкин, в свою очередь, отметил, что если обязать стражей порядка следить за выгулом собак без намордника и шумом по ночам, то им придется заниматься только этим. Единственное решение здесь - очередное расширение штата, иначе ухудшится охрана правопорядка. Куда логичнее, по мнению Пашкина, привлечь к делу дружинников, организовав их работу с помощью средств фотовидеофиксации, чтобы избежать конфликтов с гражданами.



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