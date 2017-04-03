Врачи, к которым не надо записываться, начнут принимать москвичей в апреле

В апреле во всех столичных поликлиниках начнут без записи принимать дежурные врачи общей практики, сообщил в интервью порталу мэрии
руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Они будут "и проводить диагностику, и назначать лечение, не направляя пациентов к узкопрофильным специалистам". "Уровень их компетенции шире, чем у врачей-терапевтов", - пояснил Хрипун.
Весной в поликлиниках также появятся врачи для возрастных пациентов с множественными хроническими заболеваниями. Эти специалисты будут принимать женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет, у которых диагностировано от трех хронических неинфекционных заболеваний. Врачи разработают для каждого индивидуальный план лечения и рекомендации по образу жизни, научат пациентов вести дневники самоконтроля, наблюдать за собой и делать верные выводы о состоянии своего здоровья. Каждый пациент сможет консультироваться со своим врачом или медсестрой по телефону.
В апреле-мае в поликлиниках и травмпунктах подключат видеокамеры
. Четыре тысячи камер будут наблюдать за холлами, терапевтическими и педиатрическими отделениями, фиксировать обстановку возле кабинетов врачей. Картинка будет транслироваться в единый ситуационный центр при департаменте здравоохранения. Камеры позволят проверить, помогает ли удаленная запись на прием избежать очередей.
Кроме того, во всех медицинских организациях Москвы планируется создать единую корпоративную среду, По словам Хрипуна, "больница и поликлиника должны работать и выглядеть как продвинутая современная корпорация". "Здесь все важно, понимаете: и внешний вид медицинского работника, и его улыбка, и то, как выглядят стенды, плакаты, указатели и таблички на кабинетах", – сказал глава департамента.
Он подчеркнул, что у всех московских больниц должна быть "четкая, яркая и понятная пациентам навигация". По поводу дизайна табличек и интерьера больниц власти планируют советоваться с москвичами. "Будем объявлять конкурс на внешний и внутренний дизайн наших медицинских учреждений. И потом через ресурсы проекта "Активный гражданин" попросим горожан выбрать лучший вариант", – рассказал чиновник.
С сентября во всех поликлиниках введут новую информационную систему – централизованный лабораторный сервис ЕМИАС. С ее помощью каждый врач сможет назначать любые лабораторные исследования в электронном виде, а затем видеть их результаты на экране компьютера в режиме онлайн. Сервис также позволит пересылать результаты анализов пациентам по электронной почте
.
"Сейчас прорабатываются юридические аспекты этого вопроса. Необходимо убедиться, полностью ли соответствует такой способ передачи медицинских данных нормативным документам Минздрава России, правовым актам о защите информации", – отметил Хрипун. Кроме того, московские врачи впервые в этом году будут рекомендовать пациентам добровольное обследование на ВИЧ во время диспансеризации
. "Оно абсолютно бесплатно, но не входит в перечень услуг диспансеризации, его можно сделать отдельно в любой поликлинике города по предварительной записи", – пояснил Хрипун.