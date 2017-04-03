Врачи, к которым не надо записываться, начнут принимать москвичей в апреле

7 февраля 2017 г. Москвичам пообещали быструю диспансеризацию за полтора часа

Во всех поликлиниках Москвы заработали отделения медицинской профилактики, позволяющие пройти диспансеризацию не более чем за 90 минут. Все нужные кабинеты теперь расположены в едином блоке.