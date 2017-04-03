Около 400 человек эвакуировали из налогового института после звонка о взрыве

Около 400 студентов и преподавателей эвакуировали из Московского налогового института после анонимного звонка об угрозе взрыва. Как уточнил источник РИА "Новости"
в экстренных службах, из шестиэтажного здания на 3-й Хорошевской улице, дом 2, строение 1 эвакуировали 180 учащихся и 200 человек персонала.
На месте находятся представители всех оперативных служб, прибыли кинолог со служебной собакой и сотрудники инженерно-саперного отдела, передает ТАСС. Ранее в среду 740 человек было эвакуировано из школы на Профсоюзной улице, 96Б. Сначала сообщалось, что в здании возникла угроза взрыва. Затем стало известно, что на первом этаже школы загорелся кабель в электрощитовой, передает агентство "Москва"
.
Утром из-за обнаружения огнетушителя на путях
было парализовано движение электричек на Горьковском направлении Московской железной дороги. Жители Подмосковья не смогли вовремя попасть на работу и учебу, пассажиров высаживали, не доезжая до Курского вокзала. Здание самого вокзала тоже обследовали, никаких опасных предметов не обнаружилось. Огнетушитель на путях тоже не представлял угрозы.