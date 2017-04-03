]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
5
апреля
pda
Поиск
Архив

Около 400 человек эвакуировали из налогового института после звонка о взрыве
5 апреля 2017 г. | Время публикации 16:44
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Фото NEWSru.com
Около 400 студентов и преподавателей эвакуировали из Московского налогового института после анонимного звонка об угрозе взрыва. Как уточнил источник РИА "Новости" в экстренных службах, из шестиэтажного здания на 3-й Хорошевской улице, дом 2, строение 1 эвакуировали 180 учащихся и 200 человек персонала.

На месте находятся представители всех оперативных служб, прибыли кинолог со служебной собакой и сотрудники инженерно-саперного отдела, передает ТАСС. Ранее в среду 740 человек было эвакуировано из школы на Профсоюзной улице, 96Б. Сначала сообщалось, что в здании возникла угроза взрыва. Затем стало известно, что на первом этаже школы загорелся кабель в электрощитовой, передает агентство "Москва".

Утром из-за обнаружения огнетушителя на путях было парализовано движение электричек на Горьковском направлении Московской железной дороги. Жители Подмосковья не смогли вовремя попасть на работу и учебу, пассажиров высаживали, не доезжая до Курского вокзала. Здание самого вокзала тоже обследовали, никаких опасных предметов не обнаружилось. Огнетушитель на путях тоже не представлял угрозы.

Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Огнетушитель на рельсах заблокировал движение поездов на Горьковском направлении МЖД
5 апреля 2017 г.
Огнетушитель на рельсах заблокировал движение поездов на Горьковском направлении МЖД
Два из трех путей на Горьковском направлении Московской железной дороги были закрыты из-за обнаружения постороннего предмета. Пассажиров высаживали, не доезжая до Курского вокзала. Проверили и сам вокзал.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
5.04.2017   17:04
5
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 5 апреля 2017 г. // Последняя новость 16:44
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>