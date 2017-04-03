Московские власти отправили на доработку спорный проект развития территории стадиона "Торпедо" Общество Рубрики: Недвижимость

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"Давайте мы пока отложим согласование проекта. Замечания и предложения надо посмотреть повнимательнее, в том числе, по поводу связи территории с набережной. Надо посмотреть, как работают эти пространства. Пока я соглашусь, что важный участок земли между водой и застройкой не проработан. Давайте этот проект повторно заслушаем. Также повторно поднимем вопрос о транспортной схеме", - заявил на заседании совета главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.



Многофункциональный комплекс, согласно планам девелопера - компании ОПИН - расположится по адресу: улица Восточная, владение 4А, и Симоновская набережная, владение 1. В целом проект развития территории стадиона "Торпедо" также включает реконструкцию арены и других спортивных сооружений комплекса, а также строительство около 251 тысячи квадратных метров жилья, коммерческой недвижимости и объектов инфраструктуры.



По мнению градозащитников, реализация столь масштабных планов на таком небольшом отрезке земли может привести к тому, что стадион в конечном счете и вовсе



Активисты отмечали, что район не рассчитан под такое увеличение загрузки, а возведение столь высоких объектов нарушает градостроительные ограничения. Кроме того, после реконструкции местные жители и их дети лишатся инфраструктуры для доступного зона, а также зеленых зон. "Не будет никакого стадиона "Торпедо". Котлован на месте центральной арены лет пять постоит, все всё забудут и жильем будет застроена вся территория стадиона", - жаловались москвичи в Архитектурный совет Москвы отложил согласование проекта развития территории стадиона "Торпедо", который предполагал создание рядом с ареной крупного многофункционального комплекса со спортивным центром. Как сообщает "Интерфакс" , основные претензии экспертов касались транспортной схемы и последствий для Симоновской набережной."Давайте мы пока отложим согласование проекта. Замечания и предложения надо посмотреть повнимательнее, в том числе, по поводу связи территории с набережной. Надо посмотреть, как работают эти пространства. Пока я соглашусь, что важный участок земли между водой и застройкой не проработан. Давайте этот проект повторно заслушаем. Также повторно поднимем вопрос о транспортной схеме", - заявил на заседании совета главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.Многофункциональный комплекс, согласно планам девелопера - компании ОПИН - расположится по адресу: улица Восточная, владение 4А, и Симоновская набережная, владение 1. В целом проект развития территории стадиона "Торпедо" также включает реконструкцию арены и других спортивных сооружений комплекса, а также строительство около 251 тысячи квадратных метров жилья, коммерческой недвижимости и объектов инфраструктуры.По мнению градозащитников, реализация столь масштабных планов на таком небольшом отрезке земли может привести к тому, что стадион в конечном счете и вовсе перестанет существовать . Сейчас район стадиона "Торпедо" представляет собой сравнительно тихое место с умеренной застройкой середины прошлого века и большим количеством зеленых насаждений. После реконструкции на места арены вырастет целый лес небоскребов высотой под 100 метров, где расположатся жилые помещения, офисы и торговые площади.Активисты отмечали, что район не рассчитан под такое увеличение загрузки, а возведение столь высоких объектов нарушает градостроительные ограничения. Кроме того, после реконструкции местные жители и их дети лишатся инфраструктуры для доступного зона, а также зеленых зон. "Не будет никакого стадиона "Торпедо". Котлован на месте центральной арены лет пять постоит, все всё забудут и жильем будет застроена вся территория стадиона", - жаловались москвичи в сообществе защитников арены.



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