Видеоролики о безопасности школьников запустят в столичной подземке Рубрики: Метрополитен

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По его словам, инициатива о создании и трансляции в метро видеороликов принадлежит членам молодежной палаты. "Основные акценты, которые мы хотим сделать в наших видеороликах, - это безопасность детей при нахождении в метрополитене, - пояснил общественник. - Это безопасность ребенка в вагоне состава, безопасность ребенка на платформе и безопасность ребенка на эскалаторе. То есть будем рассматривать опасные ситуации, которые могут возникнуть с ребенком, который, например, оказался в вагоне один, потому что не успел выйти, и как реагировать в той или иной ситуации". Идею уже одобрили в самом метрополитене, ролики также будут транслироваться в школах и на сайтах школ при поддержке департамента образования. Их планируется запустить уже в мае.



Это не первый пример подобной "социальной рекламы" в метро. Так, в 2015 году московский метрополитен "из-за участившихся случаев нарушений" разработал Трансляцию видеороликов о безопасности детей в метро планируют запустить в столичном метрополитене и на сайтах городских школ по инициативе молодежной палаты Мосгордумы. Об этом агентству "Москва" сообщил заместитель председателя молодежной палаты Евгений Шустров.По его словам, инициатива о создании и трансляции в метро видеороликов принадлежит членам молодежной палаты. "Основные акценты, которые мы хотим сделать в наших видеороликах, - это безопасность детей при нахождении в метрополитене, - пояснил общественник. - Это безопасность ребенка в вагоне состава, безопасность ребенка на платформе и безопасность ребенка на эскалаторе. То есть будем рассматривать опасные ситуации, которые могут возникнуть с ребенком, который, например, оказался в вагоне один, потому что не успел выйти, и как реагировать в той или иной ситуации". Идею уже одобрили в самом метрополитене, ролики также будут транслироваться в школах и на сайтах школ при поддержке департамента образования. Их планируется запустить уже в мае.Это не первый пример подобной "социальной рекламы" в метро. Так, в 2015 году московский метрополитен "из-за участившихся случаев нарушений" разработал памятку для пассажиров о правилах поведения в экстренных ситуациях. Ознакомиться с ними можно на сайте подземки, а также в вагонах и в вестибюлях на станциях метро. Памятка объясняет, как должен действовать упавший на пути пассажир, как помочь упавшему на рельсы человеку и что делать, если на пути или в гребенку эскалатора попали вещи. А в летний сезон в метро можно увидеть памятки о первой помощи при инсультах.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 19 августа 2015 г. Пассажирам метро решили преподать правила поведения

Из-за "участившихся случаев нарушения правил" метрополитен выпустил памятку, где объясняется, что делать при падении человека или вещей на рельсы, остановке эскалатора. Памятка вывешена в вагонах и вестибюлях.

