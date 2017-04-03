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Видеоролики о безопасности школьников запустят в столичной подземке
5 апреля 2017 г. | Время публикации 09:03 | Последние изменения 12:21
Рубрики: Метрополитен  
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Global Look Press
Трансляцию видеороликов о безопасности детей в метро планируют запустить в столичном метрополитене и на сайтах городских школ по инициативе молодежной палаты Мосгордумы. Об этом агентству "Москва" сообщил заместитель председателя молодежной палаты Евгений Шустров.

По его словам, инициатива о создании и трансляции в метро видеороликов принадлежит членам молодежной палаты. "Основные акценты, которые мы хотим сделать в наших видеороликах, - это безопасность детей при нахождении в метрополитене, - пояснил общественник. - Это безопасность ребенка в вагоне состава, безопасность ребенка на платформе и безопасность ребенка на эскалаторе. То есть будем рассматривать опасные ситуации, которые могут возникнуть с ребенком, который, например, оказался в вагоне один, потому что не успел выйти, и как реагировать в той или иной ситуации". Идею уже одобрили в самом метрополитене, ролики также будут транслироваться в школах и на сайтах школ при поддержке департамента образования. Их планируется запустить уже в мае.

Это не первый пример подобной "социальной рекламы" в метро. Так, в 2015 году московский метрополитен "из-за участившихся случаев нарушений" разработал памятку для пассажиров о правилах поведения в экстренных ситуациях. Ознакомиться с ними можно на сайте подземки, а также в вагонах и в вестибюлях на станциях метро. Памятка объясняет, как должен действовать упавший на пути пассажир, как помочь упавшему на рельсы человеку и что делать, если на пути или в гребенку эскалатора попали вещи. А в летний сезон в метро можно увидеть памятки о первой помощи при инсультах.
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