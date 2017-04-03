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Собянин пообещал проконтролировать скандальную ситуацию вокруг 11-й Парковой улицы
5 апреля 2017 г. | Время публикации 17:44 | Последние изменения 18:13
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал взять под контроль ситуацию вокруг 11-й Парковой улицы в Северном Измайлово, жители которого требуют не допустить строительства высотных домов на территории бывшего детсада. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы Антон Жарков. Он обратился к градоначальнику перед расширенным заседанием по вопросу реновации жилого фонда Москвы, которое прошло накануне.

"Перед началом мероприятия доложил Сергею Семеновичу ситуацию о строительстве по адресу: 11-я Парковая, вл. 46. Мэр обещал взять ситуацию под контроль", – сообщил Жарков. Мэрия Москвы никаких официальных комментариев по этому поводу не выпускала. Как пишут "Новые известия", 6 апреля должно состояться заседание Градостроительно-земельной комиссии, которая может отменить скандальное решение о строительстве высоток на 11-й Парковой. Если вопрос не решится в пользу жителей, которые предлагают построить на спорном участке школу, они намерены выставить пикеты у всех значимых ведомств Москвы, а в выходные устроить массовый протестный забег вокруг застраиваемого квартала.

Хроника скандальной стройки

Речь идет о территории бывшего детского сада на 11-й Парковой улице, владение 46. В 90-е годы детсад перестал функционировать, в здании размещались офисы. В 2013 году собственником участка стала компания "Атиль". Владельцы неоднократно добивались права построить на 11-й Парковой офисное здание, но получали отказ, так как по проекту планировки квартала и градостроительному плану земельного участка там можно строить только детсад.

Компания "Атиль" обращалась в суды, но и там несколько раз потерпела неудачу. В 2015 году владельцем территории стала группа компаний "Инград" миллиардера Романа Авдеева. В проекте нового собственника вместо офисов возник высотный разноуровневый жилой дом с встроенным детским садом. Через три месяца после смены владельца участка Москомархитектура и Градостроительно-земельная комиссия одобрили строительство высоток. В июне 2016 года постановление, отменяющее прежний проект планировки квартала, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В январе этого года площадку начали готовить к стройке: на территории вопреки протестам жителей вырубили 504 дерева. Хотя горожане давно выступают против планов застройщика, к их мнению не прислушивались, пока в конце марта в ситуацию неожиданно не вмешался депутат "Единой России" Антон Жарков. Он начал довольно уверенно обещать отмену спорного проекта, буквально за неделю встретился с местными жителями, поучаствовал в пикетах возле Москомархитектуры, передал туда письмо с подписями и организовал круглый стол с участием активистов района и застройщиков.

По итогам "Инград" выпустил пресс-релиз, в котором сообщается, что жители района якобы выступают за создание на "пустыре" парковки и "иных объектов инфраструктуры". В компании также заявили, что из-за небольшой площади спорного участка там нельзя построить школу. Почему малый размер не мешает строительству жилых домов в 22 и 19 этажей, не поясняется.
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