Собянин пообещал проконтролировать скандальную ситуацию вокруг 11-й Парковой улицы

31 марта 2017 г. Застройщик 11-й Парковой объяснил, почему вместо жилых высоток нельзя построить школу: места мало

"Принимая во внимание небольшую площадь земельного участка (1 Га), возведение общеобразовательной школы здесь невозможно", – говорится в пресс-релизе компании, которая хочет возвести там ЖК из трех корпусов в 19 и 22 этажа.