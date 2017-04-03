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Парк аттракционов на ВДНХ построят создатели парижского "Диснейленда" и "Гаража"
5 апреля 2017 г. | Время публикации 10:40 | Последние изменения 12:23
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Global Look Press
Круглогодичный тематический парк аттракционов на ВДНХ будет строить российско-итальянский консорциум. Конкурс выиграла итальянская компания Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. Ее партнером стало российское ООО "Промстрой", пишет "Коммерсант".Среди проектов, над которыми работала Impresa Pizzarotti – аэропорт имени Шарля де Голля в Париже, знаменитый замок Спящей красавицы в парижском Диснейленде, музей современного искусства "Гараж" в парке Горького в Москве, путепроводы в Подмосковье.

Помимо компании-победителя заявки подавали ООО "Снабцентр" и "Девелопер билдинг" – структура группы "Ташир" Самвела Карапетяна. Гендиректор ВДНХ Екатерина Проничева заявила, что участие "Снабцентра" имеет все признаки сфабрикованного: в заявке были документы, не имеющие отношения к конкурсу и не подтверждающие предъявленные к участникам требования. У компании также нет сайта и актуальных контактных данных.

"Парк будущего" будет расположен в южной части ВДНХ на площади 17,3 гектара. Это один из семи тематических парков, создание которых запланировано на территории выставки. В парке появится "Город с экстремальными горками", универсальный театр на тысячу мест, а вся территория будет освещаться огнями от гигантского аттракциона "Солнце".

К "Парку будущего" относится и колесо обозрения, но это отдельный проект частного инвестора, итальянская компания им заниматься не будет. Первую очередь парка планируется открыть к сентябрю 2018 года. Билеты будут стоить от 300 рублей.
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