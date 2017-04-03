Арктическую технику впервые покажут на параде Победы 9 мая Рубрики: Праздники

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Впервые на параде появится и арктическая техника, которую можно будет узнать по холодной северной раскраске. Зрители увидят технику противовоздушной обороны - зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" и машины обеспечения, сделанные специально для Крайнего Севера. Такая техника способна выполнять задачи в сложных климатических условиях Арктики при полном отсутствии дорог и удаленности от баз обеспечения. "Кроме того, в этом году мы планируем представить модификации уже известных образцов танков - возможно Т-72Б3М", - добавил Салюков.



Также в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ



Кроме юнармейцев, впервые в параде примут участие военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота, а численность женского парадного расчета увеличена со 106 до 210 человек. В состав расчета вошли представительницы сразу четырех военных вузов: Военного университета, филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева, Военно-космической академии имени Можайского и Военной академии связи.



Парадный расчет юнармейцев впервые примет участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая. Об этом заявил журналистам главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, которого цитирует ТАСС. По словам Салюкова, сейчас юнармейцы "оттачивают мастерство парадного шага". Напомним, движение "Юнармия" было создано по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу, первый слет движения состоялся в подмосковном парке "Патриот" 28 мая 2016 года.Впервые на параде появится и арктическая техника, которую можно будет узнать по холодной северной раскраске. Зрители увидят технику противовоздушной обороны - зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" и машины обеспечения, сделанные специально для Крайнего Севера. Такая техника способна выполнять задачи в сложных климатических условиях Арктики при полном отсутствии дорог и удаленности от баз обеспечения. "Кроме того, в этом году мы планируем представить модификации уже известных образцов танков - возможно Т-72Б3М", - добавил Салюков.Также в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ "Интерфаксу" сообщили о том, что в параде примут участие экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160, Ту-95МС, дальних бомбардировщиков Ту-22М3, самолетов-заправщиков Ил-78, военно-транспортных самолетов Ан-124, и Ил-76МД", истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130 и вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М.Кроме юнармейцев, впервые в параде примут участие военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота, а численность женского парадного расчета увеличена со 106 до 210 человек. В состав расчета вошли представительницы сразу четырех военных вузов: Военного университета, филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева, Военно-космической академии имени Можайского и Военной академии связи. В прошлом году женские парадные расчеты также появились на параде впервые.



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