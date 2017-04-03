В столице учредили статус "Московского врача": что он даст медикам и пациентам Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Претендовать на статус "Московского врача" могут медики из любого региона России. У претендента должен быть стаж работы по специальности не менее пяти лет, действующий сертификат или свидетельство об аккредитации специалиста. Также требуется портфолио с информацией об индивидуальных достижениях в профессии. Статус присваивается на пять лет после успешной сдачи бесплатного экзамена. Решение принимает независимая комиссия.



Как врачи будут доказывать свою квалификацию



На первом этапе проекта экзамены будут проводиться по 12 наиболее востребованным специальностям: терапия, хирургия, неврология, эндокринология, педиатрия, врач общей практики, лучевая диагностика, анестезиология и реаниматология, кардиология, акушерство и гинекология, урология, травматология. Впоследствии список расширится.



Экзамены начнутся в сентябре. До конца года их смогут пройти 5-7 тысяч врачей. Экзамен состоит из трех этапов. Теоретическая часть включает компьютерное тестирование, состоящее из "не одной тысячи вопросов". Претенденту нужно правильно ответить минимум на 80%. Второй этап – проверка практических навыков на базе



Третий этап экзамена – собеседование с экспертной группой. В нее войдут: внештатный специалист департамента здравоохранения, представители клинических кафедр, наиболее авторитетные представители медицинских вузов, главные врачи ведущих московских клиник, представители профессиональных сообществ. "Давление на комиссию будет абсолютно исключено. Если врач получит отрицательный результат на экзамене, то он сможет после соответствующей подготовки повторно обратиться в комиссию через шесть месяцев и пройти испытания вновь", – отметил Хрипун.



Что новый статус даст врачам и пациентам



Столичные медики, получившие статус "Московского врача", получат 30-процентную надбавку к окладу и возможность карьерного роста в системе государственного здравоохранения Москвы. Однако это касается только врачей учреждений, подчиненных столичному Депздраву, уточняет



В мэрии считают, что статус "Московского врача" станет дополнительной гарантией качества диагностики и лечения, фактором доверия к врачу и уверенности в его квалификации, передает ТАСС. "Но в первую очередь статус – это стимул для непрерывного образования, получения новых знаний и изучения методов лечения. Его нужно подтверждать каждые пять лет, это в своем роде знак качества", – пояснил Хрипун.



Пациент, попадая к врачу со статусом "московского", будет уверен в том, что прием ведет компетентный специалист. Кроме того, проект позволит оценить качество медицинского образования. "Сейчас этот проект только запускается, но вскоре мы сможем оценивать качество образования в медицинских вузах по количеству выпускников. Чем больше выпускников обладают этим статусом, тем выше качество образования, которое дает вуз", – пояснил журналистам главный внештатный специалист общей врачебной практики департамента здравоохранения Москвы Виктор Фомин.



В феврале Депздрав перевел медучреждения на новые условия оплаты труда: размер гарантированного оклада увеличился, но многие надбавки, из которых складывается зарплата московских врачей, Пилотный проект по присвоению медикам статуса "Московского врача" начнется в столице в сентябре. Статус будет даваться специалистам, доказавшим, что их опыт и профессиональная квалификация значительно выше базовых требований и соответствует лучшим мировым стандартам. Врачи со статусом "московских" получат 30-процентную надбавку к окладу, а пациенты – уверенность в том, что прием будут вести компетентные специалисты, рассказал в интервью mos.ru руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.Претендовать на статус "Московского врача" могут медики из любого региона России. У претендента должен быть стаж работы по специальности не менее пяти лет, действующий сертификат или свидетельство об аккредитации специалиста. Также требуется портфолио с информацией об индивидуальных достижениях в профессии. Статус присваивается на пять лет после успешной сдачи бесплатного экзамена. Решение принимает независимая комиссия.На первом этапе проекта экзамены будут проводиться по 12 наиболее востребованным специальностям: терапия, хирургия, неврология, эндокринология, педиатрия, врач общей практики, лучевая диагностика, анестезиология и реаниматология, кардиология, акушерство и гинекология, урология, травматология. Впоследствии список расширится.Экзамены начнутся в сентябре. До конца года их смогут пройти 5-7 тысяч врачей. Экзамен состоит из трех этапов. Теоретическая часть включает компьютерное тестирование, состоящее из "не одной тысячи вопросов". Претенденту нужно правильно ответить минимум на 80%. Второй этап – проверка практических навыков на базе симуляционных центров медвузов или Боткинской больницы. Минимальный результат на этом этапе – 70 процентов.Третий этап экзамена – собеседование с экспертной группой. В нее войдут: внештатный специалист департамента здравоохранения, представители клинических кафедр, наиболее авторитетные представители медицинских вузов, главные врачи ведущих московских клиник, представители профессиональных сообществ. "Давление на комиссию будет абсолютно исключено. Если врач получит отрицательный результат на экзамене, то он сможет после соответствующей подготовки повторно обратиться в комиссию через шесть месяцев и пройти испытания вновь", – отметил Хрипун.Столичные медики, получившие статус "Московского врача", получат 30-процентную надбавку к окладу и возможность карьерного роста в системе государственного здравоохранения Москвы. Однако это касается только врачей учреждений, подчиненных столичному Депздраву, уточняет РИАМО В мэрии считают, что статус "Московского врача" станет дополнительной гарантией качества диагностики и лечения, фактором доверия к врачу и уверенности в его квалификации, передает ТАСС. "Но в первую очередь статус – это стимул для непрерывного образования, получения новых знаний и изучения методов лечения. Его нужно подтверждать каждые пять лет, это в своем роде знак качества", – пояснил Хрипун.Пациент, попадая к врачу со статусом "московского", будет уверен в том, что прием ведет компетентный специалист. Кроме того, проект позволит оценить качество медицинского образования. "Сейчас этот проект только запускается, но вскоре мы сможем оценивать качество образования в медицинских вузах по количеству выпускников. Чем больше выпускников обладают этим статусом, тем выше качество образования, которое дает вуз", – пояснил журналистам главный внештатный специалист общей врачебной практики департамента здравоохранения Москвы Виктор Фомин.В феврале Депздрав перевел медучреждения на новые условия оплаты труда: размер гарантированного оклада увеличился, но многие надбавки, из которых складывается зарплата московских врачей, исключили или сократили . В департаменте пояснили, что доплаты являются статусными, не оценивают качественных или количественных результатов труда, а потому их снижение целесообразно. Реальный размер зарплаты врачей при этом не уменьшился.



Предыдущая статья | Следующая статья

