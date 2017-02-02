В Балашихе москвича придавило насмерть срубленным им же деревом Рубрики: Происшествия

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От полученных травм москвич скончался на месте. По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение. Накануне вечером в лесном массиве в Балашихе погиб 22-летний житель столицы. Как сообщается на сайте подмосковного управления Следственного комитета РФ, пострадавший проводил время в компании своих друзей и получил травмы в результате падения на него спиленного им самим сухого дерева.От полученных травм москвич скончался на месте. По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение.



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