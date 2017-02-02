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Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на Калужском шоссе
5 февраля 2017 г. | Время публикации 13:44
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Три человека пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Новой Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент привел к полному перекрытию движения по двум полосам Калужского шоссе в районе села Былово, организовано реверсивное движение.

По словам собеседника агентства, травмы получили три человека, в числе которых - водитель автобуса. Все они были госпитализированы. Всего в автобусе находилось пять пассажиров. Официальных сообщений о произошедшем дорожно-транспортном происшествии пока не поступало.
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