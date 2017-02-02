Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на Калужском шоссе Рубрики: Происшествия

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По словам собеседника агентства, травмы получили три человека, в числе которых - водитель автобуса. Все они были госпитализированы. Всего в автобусе находилось пять пассажиров. Официальных сообщений о произошедшем дорожно-транспортном происшествии пока не поступало. Три человека пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Новой Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент привел к полному перекрытию движения по двум полосам Калужского шоссе в районе села Былово, организовано реверсивное движение.По словам собеседника агентства, травмы получили три человека, в числе которых - водитель автобуса. Все они были госпитализированы. Всего в автобусе находилось пять пассажиров. Официальных сообщений о произошедшем дорожно-транспортном происшествии пока не поступало.



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