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Полиция расследует сообщения об избиении сотрудника МЧС
5 февраля 2017 г. | Время публикации 11:32 | Последние изменения 11:58
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
В одной из пожарных частей на севере Москвы получил травмы один из сотрудников, который отмечал в стенах учреждения свой день рождения. Как сообщил телеканал Life, в разгар вечера на него с топором напал двоюродный брат, приглашенный на празднования. В результате пострадавший был госпитализирован, за его жизнь борются врачи.

В пресс-службе столичного управления МЧС заверяют, что никаких празднований на территории части не было. "Подтверждаем факт бытового происшествия, которое произошло не на территории пожарной части и не в рабочее время. Сотрудник госпитализирован", - заявил агентству "Москва" представитель ведомства. Он также отметил, что правоохранители проводят расследование по данному факту.
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