Полиция расследует сообщения об избиении сотрудника МЧС Рубрики: Происшествия

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В пресс-службе столичного управления МЧС заверяют, что никаких празднований на территории части не было. "Подтверждаем факт бытового происшествия, которое произошло не на территории пожарной части и не в рабочее время. Сотрудник госпитализирован", - заявил агентству В одной из пожарных частей на севере Москвы получил травмы один из сотрудников, который отмечал в стенах учреждения свой день рождения. Как сообщил телеканал Life , в разгар вечера на него с топором напал двоюродный брат, приглашенный на празднования. В результате пострадавший был госпитализирован, за его жизнь борются врачи.В пресс-службе столичного управления МЧС заверяют, что никаких празднований на территории части не было. "Подтверждаем факт бытового происшествия, которое произошло не на территории пожарной части и не в рабочее время. Сотрудник госпитализирован", - заявил агентству "Москва" представитель ведомства. Он также отметил, что правоохранители проводят расследование по данному факту.



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