В Москве объявлен розыск пропавшей без вести 17-летней девушки Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter ГУ МВД России по г. Москве



По данным правоохранителей, на вид ей 17 лет, рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы длинные, крашеные в темный тон, глаза серо-голубые. На момент исчезновения на ней была коричневая куртка, темные брюки и черно-коричневые кроссовки.



"Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого сообщить по телефонам: 8 (499) 192-13-09, 8 (499) 194-11-25 или в службу "102" (с мобильных телефонов - 112)", - указано в сообщении. Столичное управление МВД начало розыск пропавшей без вести москвички Дарьи Сап, местонахождение которой неизвестно с 24 января. Последний раз ее видели на улице Народного Ополчения, сообщается на сайте ведомства.По данным правоохранителей, на вид ей 17 лет, рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы длинные, крашеные в темный тон, глаза серо-голубые. На момент исчезновения на ней была коричневая куртка, темные брюки и черно-коричневые кроссовки."Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого сообщить по телефонам: 8 (499) 192-13-09, 8 (499) 194-11-25 или в службу "102" (с мобильных телефонов - 112)", - указано в сообщении.



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