]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
5
февраля
pda
Поиск
Архив

В Москве объявлен розыск пропавшей без вести 17-летней девушки
5 февраля 2017 г. | Время публикации 11:51 | Последние изменения 11:59
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
ГУ МВД России по г. Москве
Столичное управление МВД начало розыск пропавшей без вести москвички Дарьи Сап, местонахождение которой неизвестно с 24 января. Последний раз ее видели на улице Народного Ополчения, сообщается на сайте ведомства.

По данным правоохранителей, на вид ей 17 лет, рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы длинные, крашеные в темный тон, глаза серо-голубые. На момент исчезновения на ней была коричневая куртка, темные брюки и черно-коричневые кроссовки.

"Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого сообщить по телефонам: 8 (499) 192-13-09, 8 (499) 194-11-25 или в службу "102" (с мобильных телефонов - 112)", - указано в сообщении.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
5.02.2017   14:01
2
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 5 февраля 2017 г. // Последняя новость 13:44
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>