Столичные власти обсудят установку памятника танку Т-72 Рубрики: Архитектура

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Также на заседании будет обсуждаться установка памятника русскому литератору, переводчику, автору популярных детских произведений Самуилу Маршаку. Сейчас в память о нем в Москве установлена мемориальная доска на доме на улице Чкалова, где он жил (ныне - улица Земляной вал). Предполагается, что памятник писателю может появиться на Мясницкой улице.



Кроме того, в комиссию обратилось столичное управление МВД с инициативой установить монумент в честь русского криминалиста и сыщика Аркадия Кошко. Предполагается, что данная скульптура появится в непосредственной близости от здания ГУ МВД на Петровке. На заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме 9 февраля будут рассматриваться вопросы об установке в Москве нескольких скульптур, в числе которых - памятник танку Т-72, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя городского парламента. Этот танк выпускался несколько десятилетий в послевоенное время, всего таких машин было выпущено около 30 тысяч, отметил собеседник агентства.Также на заседании будет обсуждаться установка памятника русскому литератору, переводчику, автору популярных детских произведений Самуилу Маршаку. Сейчас в память о нем в Москве установлена мемориальная доска на доме на улице Чкалова, где он жил (ныне - улица Земляной вал). Предполагается, что памятник писателю может появиться на Мясницкой улице.Кроме того, в комиссию обратилось столичное управление МВД с инициативой установить монумент в честь русского криминалиста и сыщика Аркадия Кошко. Предполагается, что данная скульптура появится в непосредственной близости от здания ГУ МВД на Петровке.



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