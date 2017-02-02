]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
5
февраля
pda
Поиск
Архив

В Москве появилась памятная табличка в честь расстрелянного в период "Большого террора" главного раввина столицы
5 февраля 2017 г. | Время публикации 16:58
Рубрики: Архитектура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Yuraleb / Wikimedia Commons
Мемориальная табличка о расстрелянном в годы сталинских репрессий главном раввине столицы Шмере-Лейбе Медалье появилась на северо-востоке города на доме номер 11 по улице Летчика Бабушкина. Неподалеку от этого места когда-то стоял дом, где жила семья Медалье, рассказал агентству "Москва" президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.

"Мы возвращаем достоинство человеку, который был унижен и убит ни за что. Это величайший человек, один из руководителей евреев Российской империи и Советского Союза, авторитетнейший раввин. Важная вещь - он мог уехать, и часть семьи уехала за границу, но он остался с московской общиной. И он пострадал за свой выбор", - заявил Каннер.

Раввин Медалье был арестован в период "Большого террора" (1937-1938 годы) вместе с большинством руководителей еврейской общины Москвы и приговорен к смерти как "фашистский шпион". Его расстреляли практически сразу же после вынесения приговора. Лишь спустя почти 20 лет раввина посмертно реабилитировали.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
5.02.2017   22:16
1
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 5 февраля 2017 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>