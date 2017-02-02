В Москве появилась памятная табличка в честь расстрелянного в период "Большого террора" главного раввина столицы Рубрики: Архитектура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Yuraleb / Wikimedia Commons



"Мы возвращаем достоинство человеку, который был унижен и убит ни за что. Это величайший человек, один из руководителей евреев Российской империи и Советского Союза, авторитетнейший раввин. Важная вещь - он мог уехать, и часть семьи уехала за границу, но он остался с московской общиной. И он пострадал за свой выбор", - заявил Каннер.



Раввин Медалье был арестован в период "Большого террора" (1937-1938 годы) вместе с большинством руководителей еврейской общины Москвы и приговорен к смерти как "фашистский шпион". Его расстреляли практически сразу же после вынесения приговора. Лишь спустя почти 20 лет раввина посмертно реабилитировали. Мемориальная табличка о расстрелянном в годы сталинских репрессий главном раввине столицы Шмере-Лейбе Медалье появилась на северо-востоке города на доме номер 11 по улице Летчика Бабушкина. Неподалеку от этого места когда-то стоял дом, где жила семья Медалье, рассказал агентству "Москва" президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер."Мы возвращаем достоинство человеку, который был унижен и убит ни за что. Это величайший человек, один из руководителей евреев Российской империи и Советского Союза, авторитетнейший раввин. Важная вещь - он мог уехать, и часть семьи уехала за границу, но он остался с московской общиной. И он пострадал за свой выбор", - заявил Каннер.Раввин Медалье был арестован в период "Большого террора" (1937-1938 годы) вместе с большинством руководителей еврейской общины Москвы и приговорен к смерти как "фашистский шпион". Его расстреляли практически сразу же после вынесения приговора. Лишь спустя почти 20 лет раввина посмертно реабилитировали.



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