Очевидцы рассказали подробности гибели ребенка, катавшегося с горки на "ватрушке" Рубрики: Происшествия

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По словам одного из очевидцев, погибший мальчик катался на "ватрушке" вместе с отцом. "Это было в районе 16:00. Они поехали не по накатанной горке, где все катались, а с другой стороны, где много деревьев. Отец - довольно крупный мужчина, мальчик сидел за отцом. Потом их начало раскручивать, и они врезались в дерево так, что мальчик ударился головой", - рассказал собеседник телеканала



Он отметил, что ребенка пытались откачать в течение 40 минут - на горке среди взрослых в момент происшествия оказались два медика, в том числе реаниматолог. Друг семьи рассказала телеканалу, что отец погибшего ребенка и его супруга - "абсолютно адекватные родители", и "никаких гулянок" инциденту не предшествовало. "У папы просто был выходной", - отметила собеседница. Семилетний мальчик погиб, катаясь на тюбинге с горки в лесном массиве возле садоводческого товарищества "Купавна" в Ногинском районе Подмосковья. Фактом произошедшего заинтересовалось региональное управление СК РФ. На сайте ведомства отмечается , что в связи со смертью ребенка проводится доследственная проверка.По словам одного из очевидцев, погибший мальчик катался на "ватрушке" вместе с отцом. "Это было в районе 16:00. Они поехали не по накатанной горке, где все катались, а с другой стороны, где много деревьев. Отец - довольно крупный мужчина, мальчик сидел за отцом. Потом их начало раскручивать, и они врезались в дерево так, что мальчик ударился головой", - рассказал собеседник телеканала "360" Он отметил, что ребенка пытались откачать в течение 40 минут - на горке среди взрослых в момент происшествия оказались два медика, в том числе реаниматолог. Друг семьи рассказала телеканалу, что отец погибшего ребенка и его супруга - "абсолютно адекватные родители", и "никаких гулянок" инциденту не предшествовало. "У папы просто был выходной", - отметила собеседница.



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