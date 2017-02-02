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День святого Валентина на ВДНХ отметят конкурсами и флешмобом с воздушными шарами
5 февраля 2017 г. | Время публикации 09:00
Рубрики: Праздники, Развлечения  
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Global Look Press
В день святого Валентина, 14 февраля, посетителей катка ВДНХ ждут аниматоры-купидоны, парные эстафеты, конкурс на самый долгий поцелуй, а также запуск тысяч воздушных шаров с признаниями в любви. Об этом сообщили агентству "Москва" в пресс-службе выставки.

Ангелы и купидоны раздадут гостям валентинки, где можно будет написать свои имена и краткое признание в любви. Аниматоры-купидоны пригласят поучаствовать в парных эстафетах, романтичных стартах, поиграть в "Ручеек" и "Лабиринт". В празднике может принять участие любой желающий, пройдя на каток по стандартным тарифам.

В рамках акции "Любовь на льду" ангелы подарят каждому участнику наклейку со статусом "Мое сердце занято" или "Мое сердце свободно". Те, кто еще не нашел свою любовь, смогут попытаться предсказать имя будущей второй половинки. В зоне фудкорта расположится фотозона "Красавица и чудовище", а любители танцев смогут принять участие в танцевальных флешмобах под романтические композиции под руководством хореографа.

В 20:00 на катке начнется конкурс "Самый долгий поцелуй". Влюбленные выстроятся в фигуру-сердце и начнут целоваться, участники самого долгого поцелуя получат приз. Кульминацией праздника станет флешмоб с массовым признанием в любви: гости катка напишут на валентинках свои признания и запустят в небо, привязав их к ленточке шара. Одновременно в небо поднимутся тысячи шаров.
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