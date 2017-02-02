В дорожных службах прояснили, как выписываются штрафы водителям, не пропускающим пешеходов на "зебре" Рубрики: Автотранспорт

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Если переход пустой, то камера следит за соблюдением скоростного режима. Однако если на переход ступает нога человека, камера начинает фиксировать все автомобили в кадре, двигающиеся по любым траекториям. Система рассчитывает их скорость и остановочный путь, а также решает, была ли у водителя техническая возможность остановить машину, не доезжая до переходящего дорогу пешехода.



"Если у водителя не было возможности остановить автомобиль до момента соприкосновения с пешеходом, штраф на него не накладывается, а нарушение помечается как спорное. Если такая возможность была, но водитель принял решение проехать "зебру" перед пешеходом, то придется отвечать", - говорится в сообщении. По словам собеседника издания, в ГИБДД передается не только фотография с места происшествия, а полноценное видео нарушения с множеством дополнительных параметров, на основе чего инспектор ЦАФАП уже принимает решение.



Отметим, что ранее руководитель дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения Евгений Леглер рассказал, что по данным системы, фиксирующей нарушения водителей за непропуск пешехода, уже вынесено около тысячи постановлений. В настоящий момент штраф за подобные нарушения составляет полторы тысячи рублей. Эксперты считают, что использование камер может уменьшить количество ДТП на переходах, однако в городе достаточно много мест с большим потоком пешеходов, что может стать В среднем в день одна камера, следящая за случаями непропуска пешеходов на переходе, в Москве выявляет около 50 правонарушений, однако примерно две трети из них автоматически отбраковывается на раннем этапе, а записи уходят в архив. Это связано с тем, что камера является лишь частью комплекса, и полученная ей информация затем анализируется системой по ряду параметров, рассказал "Российской газете" один из разработчиков.Если переход пустой, то камера следит за соблюдением скоростного режима. Однако если на переход ступает нога человека, камера начинает фиксировать все автомобили в кадре, двигающиеся по любым траекториям. Система рассчитывает их скорость и остановочный путь, а также решает, была ли у водителя техническая возможность остановить машину, не доезжая до переходящего дорогу пешехода."Если у водителя не было возможности остановить автомобиль до момента соприкосновения с пешеходом, штраф на него не накладывается, а нарушение помечается как спорное. Если такая возможность была, но водитель принял решение проехать "зебру" перед пешеходом, то придется отвечать", - говорится в сообщении. По словам собеседника издания, в ГИБДД передается не только фотография с места происшествия, а полноценное видео нарушения с множеством дополнительных параметров, на основе чего инспектор ЦАФАП уже принимает решение.Отметим, что ранее руководитель дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения Евгений Леглер рассказал, что по данным системы, фиксирующей нарушения водителей за непропуск пешехода, уже вынесено около тысячи постановлений. В настоящий момент штраф за подобные нарушения составляет полторы тысячи рублей. Эксперты считают, что использование камер может уменьшить количество ДТП на переходах, однако в городе достаточно много мест с большим потоком пешеходов, что может стать поводом для ошибок и злоупотреблений



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 1 февраля 2017 г. Столичные камеры начали снимать водителей, не пропускающих пешеходов

По мнению властей, фиксация нарушений за непропуск пешехода позволит дисциплинировать и водителей, и пешеходов. В свою очередь, эксперты считают, что камеры нужно ставить в определенных местах и отладить алгоритм их работы.

