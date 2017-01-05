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В столице организовано 60 лыжных трасс и ледяные горки для зимнего отдыха
5 января 2017 г. | Время публикации 13:15
Рубрики: Развлечения  
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Moscow-Live.ru
В пригородных территориях Москвы открыто 60 лыжных трасс, девять ледяных, четыре снежных горки и 16 мест для зимнего купания. Как сообщает агентство "Москва", на крупных природных территориях Москвы открыто 60 лыжных трасс протяженностью 200 километров.

Кроме того, для москвичей организуют девять ледяных и четыре снежных горки, 16 мест для зимнего купания в природно-историческом парке "Битцевский лес", ландшафтном заказнике "Теплый Стан", парках "Косинский", "Москворецкий", "Серебряный бор", "Покровское-Стрешнево", "Кузьминки-Люблино" и Измайловском и Крюковском лесопарках. В Зеленограде начала работать четырехкилометровая лыжероллерная трасса, четыре катка с натуральным и 11 катков с искусственным льдом.
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