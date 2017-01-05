Беспрецедентный объем ввода метро обещают москвичам в новом году

30 декабря 2016 г. Калининско-Солнцевская линия метро продлена до станции "Раменки"

Пассажирское движение на новом участке планируется открыть в конце января - начале февраля 2017 года. А дополнительный тоннель между станциями "Парк Победы" и "Деловой центр" позволит перевести движение поездов в обычный режим.