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Беспрецедентный объем ввода метро обещают москвичам в новом году
5 января 2017 г. | Время публикации 09:30 | Последние изменения 10:26
Рубрики: Метрополитен  
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Станция "Ломоносовский проспект" | Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Столичный стройкомплекс обещает сделать "все возможное и невозможное", чтобы запустить в наступившем году 14 станций метро. Об этом заявил перед праздниками первый замглавы Департамента строительства Москвы Петр Аксенов. Он отметил, что это беспрецедентный в его практике объем, и тут с чиновником не поспоришь. За весь собянинский период больше всего станций - по пять - открывалось только в 2014 и 2016 годах (с учетом тех станций, которые не удалось запустить ранее). При этом власти, как правило, сулили втрое больше.

Напомним, в минувшем году на схеме столичного метро появились станции "Румянцево" и "Саларьево" - первые в Новой Москве, а также "Бутырская", "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии. Снова не обошлось без опозданий. На конец января - начало февраля переносится открытие станций "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки" Калининско-Солнцевской линии.

"Если все сложится, москвичи получат в полном объеме всю Калининско-Солнцевскую линию, до "Рассказовки" она будет запущена", - сообщил Аксенов. Речь идет о станциях "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино". Жители этих районов ждут метро более двадцати лет. "Еще есть полная надежда ввести станцию "Ховрино", - добавил Аксенов. Она должна стать конечной на северном отрезке Замоскворецкой линии и разгрузить сложную транспортную ситуацию на "Речном вокзале".

Аксенов не упомянул первый участок третьего пересадочного контура ("Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк"), но если приплюсовать его к уже названным станциям, то получится как раз четырнадцать. Генеральный директор "Мосметростроя" Сергей Жуков, со своей стороны, заявил, что к концу 2017 года могут открыться станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии.
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