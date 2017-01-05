Реконструкцию развязки МКАД и Щелковского шоссе проведут по новому проекту. Как сообщается на сайте
мэра и правительства столицы, до сих пор начало работ откладывали
из-за изменения трассировки магистрали на территории Подмосковья.
Как сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, реконструкцию развязки планируется начать в нынешнем году, увязав с той частью проекта, которая относится к территории Московской области. Проект реконструкции магистрали со стороны города уже существует: несколько лет назад Москва уже готовила проект по реконструкции развязки и даже разыгрывала тендер, но потом его отменили. А к середине года
планируется завершить и реконструкцию самого шоссе.