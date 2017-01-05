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Реконструкцию развязки МКАД и Щелковского шоссе проведут по новому проекту
5 января 2017 г. | Время публикации 15:33 | Последние изменения 15:40
Рубрики: Городская инфраструктура, Областная инфраструктура  
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Реконструкцию развязки МКАД и Щелковского шоссе проведут по новому проекту. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, до сих пор начало работ откладывали из-за изменения трассировки магистрали на территории Подмосковья.

Как сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, реконструкцию развязки планируется начать в нынешнем году, увязав с той частью проекта, которая относится к территории Московской области. Проект реконструкции магистрали со стороны города уже существует: несколько лет назад Москва уже готовила проект по реконструкции развязки и даже разыгрывала тендер, но потом его отменили. А к середине года планируется завершить и реконструкцию самого шоссе.
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Четверг, 5 января 2017 г. // Последняя новость 15:33
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