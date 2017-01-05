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Пункты обогрева для водителей открыты в Подмосковье
5 января 2017 г. | Время публикации 17:30 | Последние изменения 17:49
Рубрики: Автотранспорт, Общество  
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
В Подмосковье на участках федеральных трасс оборудовано пять пунктов обогрева для помощи водителям, попавшим в заторы в связи с непогодой. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

Пункты обогрева расположены на трассах М-1 "Беларусь" (Можайский район), М-4 "Дон" (Домодедово), М-7 "Волга" (Орехово-Зуево), М-9 "Балтия" (Волоколамский район), М-10 "Россия" (Клинский район). Они предназначены для оказания помощи водителям, попавшим в заторы или в ДТП, и представляют собой теплые палатки или вместительные автобусы с горячим чаем и обогревательными приборами. В случае необходимости там также оказывается медицинская помощь.
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Пятница, 6 января 2017 г. // Последняя новость 5 января 2017 г. 18:00
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