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На ряде улиц в центре столицы ограничат движение с 9 января
5 января 2017 г. | Время публикации 14:25 | Последние изменения 14:44
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
В ближайшие дни на дорогах Москвы введут несколько перекрытий и ограничений движения. Как сообщается на сайте столичной мэрии, с 9 января по 15 декабря из-за строительства Кожуховской линии метро перекроют движение на Газгольдерной улице от пересечения с Новохохловской улицей до дома 6.

С 9 января по 31 марта из-за строительства инженерных сетей поэтапно будут перекрывать одну полосу движения на улице Балчуг от дома 1 до пересечения с Садовнической набережной, а также полосу на Волхонке от дома 11а до дома 6. С 9 января по 5 февраля ограничения будут действовать на Покровском бульваре в районе дома 3, строение 1, дома 20/1, строения 1 и 2. А с 6 февраля по 31 марта ограничат движение в районе дома 4/17, строения 1 и 10. Кроме того, с 8 января по 27 августа из-за строительных работ перекроют движение на 1-й Гражданской улице на участке от владения 27, строение 1 до владения 23 по Краснобогатырской улице.
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Четверг, 5 января 2017 г. // Последняя новость 15:33
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