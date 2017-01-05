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Жители юго-запада столицы жалуются на запах сероводорода
5 января 2017 г. | Время публикации 10:15 | Последние изменения 15:30
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Накануне вечером москвичи и гости столицы стали оставлять в соцсетях сообщения с жалобами на запах сероводорода. Как сообщили ТАСС в столичном главке МЧС, спасатели получили несколько подобных жалоб из районов на юге и юго-востоке Москвы.

По данным Мосэкомониторинга, вечером 4 января уровень загрязнения воздуха в районе Марьино превысил допустимую норму почти в 28 раз. На запах сероводорода также жаловались жители Черемушек, районов метро "Университет", "Тульская", "Кантемировская", "Люблино" и "Нахимовский проспект". Специалисты лаборатории МЧС проверили все указанные места, однако превышения концентрации опасных веществ в воздухе выявлено не было. Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку по факту превышения сероводорода в воздухе.

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