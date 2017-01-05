Штормовое предупреждение объявлено в столице из-за снегопада

4 января 2017 г. За два дня в столице выпадет почти 15 сантиметров снега

К вечеру в городе выпадет до двух сантиметров, а ночью - еще восемь-девять сантиметров снега при температуре минус семь-восемь градусов. Ожидаются метель и порывистый ветер. Днем в четверг выпадет еще до трех сантиметров снега.