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Штормовое предупреждение объявлено в столице из-за снегопада
5 января 2017 г. | Время публикации 11:16 | Последние изменения 11:19
Рубрики: Погода  
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Фото NEWSru.com
Штормовое предупреждение объявили в столице из-за непогоды. Как сообщается на сайте управления МЧС по Москве, в город придут метель и снегопад, усилится ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. В связи с этим возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев и затруднение движения автомобилей.

Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах из-за гололедицы и снежных заносов, по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться городским транспортом. Пешеходам рекомендуют держаться вдали от рекламных щитов и шатких строений. Ранее сообщалось, что за двое суток прирост снега в столице составит до 15 сантиметров.

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