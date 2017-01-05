Штормовое предупреждение объявлено в столице из-за снегопада

Штормовое предупреждение объявили в столице из-за непогоды. Как сообщается на сайте
управления МЧС по Москве, в город придут метель и снегопад, усилится ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. В связи с этим возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев и затруднение движения автомобилей.
Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах из-за гололедицы и снежных заносов, по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться городским транспортом. Пешеходам рекомендуют держаться вдали от рекламных щитов и шатких строений. Ранее сообщалось, что за двое суток прирост снега в столице составит до 15 сантиметров
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