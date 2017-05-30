Более 600 муниципальных депутатов потребовали скорейшего принятия закона о реновации

Совет муниципальных образований Москвы в преддверии парламентских слушаний выступил за скорейшее принятие федерального законопроекта о реновации. Более 600 депутатов подписали обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с соответствующей просьбой, и сбор подписей продолжается, заявил председатель совета, глава Троицка Владимир Дудочкин. Список подписавшихся не приводится. Не упоминаются и 65 депутатов, требующих отклонить законопроект. В СМИ новость о поддержке программы проиллюстрировали фотографией депутата, активно выступающего против реновации.
По словам Дудочкина, "муниципальное сообщество должно поддержать жителей домов, вошедших в перечень для голосования, и помочь им получить комфортное жилье". От ремонта домов депутаты призвали отказаться, потому что это приведет "к ухудшению жизни тех людей, которые в этих домах проживают, а надо переселить их в новое комфортабельное жилье", цитирует агентство "Москва"
.
Ответственный секретарь совета муниципальных образований Михаил Львов заявил, что "огромное количество жителей Москвы не только лично при встрече с муниципальными депутатами поддерживают, но и голосуют за программу реновации". Парламентские слушания по законопроекту пройдут в Госдуме 6 июня. Рассмотрение самого законопроекта во втором чтении запланировано на 9 июня.
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Список депутатов, подписавших обращение к Володину, нигде не приводится. Между тем проект "Дом" Lenta.Ru, освещая эту новость, использовал в качестве иллюстрации фотографию муниципального депутата района Хамовники Александры Парушиной, которая активно выступает против реновации. Более того, на снимке она держит кипу подписных листов с 11 тысячами подписей
как раз против законопроекта. Об этом пишут в Facebook
москвичи, хорошо знакомые с деятельностью Парушиной и возмущенные ляпом издания.
Пользователи соцсети уже написали несколько жалоб на некорректное использование фотографии в редакции Lenta.Ru и "Коммерсанта", которому принадлежит авторство снимка. На момент написания заметки изменений в публикации не было. Это не первый случай
, когда СМИ иллюстрируют новости о поддержке реновации фотографиями противников программы. В середине мая сайт газеты "Вечерняя Москва" проиллюстрировал материал о 35 тысячах москвичей, вышедших на митинги за реновацию, фотографией с митинга против сносов, который прошел 14 мая на проспекте Академика Сахарова.
65 муниципальных депутатов 5 июня направили главам парламентских фракций обращение с требованием отклонить законопроект о реновации, пишут "Новые известия"
. "Несмотря на предложенные правительством РФ и фракциями множество поправок ко второму чтению (неизвестно, будут ли они приняты и в каком объеме), основное и главное в предложенном законопроекте остается неизменным – это нарушения прав граждан", - говорится в обращении.
Депутаты отмечают, что законопроект включает в себя положения, "нарушающие конституционные права граждан и критически ухудшающие жизнь всех москвичей". Среди них принудительное изъятие частной собственности по решению чиновников и соседей; строительство новых домов без согласия местных жителей, с нарушением санитарных, противопожарных, строительных, экологических и прочих норм; превышение параметров застройки, вырубка деревьев.