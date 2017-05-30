Движение по Аминьевскому шоссе открылось после реконструкции

Мэр столицы Сергей Собянин открыл движение по Аминьевскому шоссе после его реконструкции в рамках строительства Северо-Западной хорды. Об этом сообщает корреспондент агентства "Москва"
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В ходе реконструкции на шоссе появилось две эстакады
, два тоннеля и два моста через реку Сетунь - всего 8 километров новых дорог, благодаря чему пропускная способность Аминьевского шоссе увеличится почти на 30%. "Она улучшит движение двух прилегающих районов, подъезды к двум существующим станциям метро, четырем строящимся станциям. Так что это важный объект", - сказал Собянин, отметив, что Аминьевское шоссе является частью одновременно Северо-Западной хорды и Южной рокады от Рублевского шоссе до улицы Люблинская.
Как сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства Петр Аксенов, движение на последнем участке строительства Северо-Западной хорды планируется запустить в октябре 2017 года. Этот участок соединит улицу Генерала Дорохова с улицей Мосфильмовская. При этом работы по реконструкции Аминьевского шоссе до развязки с улицей Генерала Дорохова удалось завершить на полгода раньше запланированного по контракту срока - в июне 2017 года вместо декабря 2017 года, само строительство было начало в октябре 2014 года.