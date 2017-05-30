Движение по Аминьевскому шоссе открылось после реконструкции

19 сентября 2016 г. Движение по новой эстакаде и тоннелю на Аминьевском шоссе запустят до конца года

Тоннель позволит улучшить транспортную ситуацию в районе пересечения шоссе с улицей Артамонова. После пуска этого тоннеля заработает новая эстакада и бессветофорный участок от Можайского шоссе до Мичуринского проспекта.