]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
5
июня
pda
Поиск
Архив

Движение по Аминьевскому шоссе открылось после реконструкции
5 июня 2017 г. | Время публикации 12:25
Рубрики: Городская инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Мэр столицы Сергей Собянин открыл движение по Аминьевскому шоссе после его реконструкции в рамках строительства Северо-Западной хорды. Об этом сообщает корреспондент агентства "Москва".

В ходе реконструкции на шоссе появилось две эстакады, два тоннеля и два моста через реку Сетунь - всего 8 километров новых дорог, благодаря чему пропускная способность Аминьевского шоссе увеличится почти на 30%. "Она улучшит движение двух прилегающих районов, подъезды к двум существующим станциям метро, четырем строящимся станциям. Так что это важный объект", - сказал Собянин, отметив, что Аминьевское шоссе является частью одновременно Северо-Западной хорды и Южной рокады от Рублевского шоссе до улицы Люблинская.

Как сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства Петр Аксенов, движение на последнем участке строительства Северо-Западной хорды планируется запустить в октябре 2017 года. Этот участок соединит улицу Генерала Дорохова с улицей Мосфильмовская. При этом работы по реконструкции Аминьевского шоссе до развязки с улицей Генерала Дорохова удалось завершить на полгода раньше запланированного по контракту срока - в июне 2017 года вместо декабря 2017 года, само строительство было начало в октябре 2014 года.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Движение по новой эстакаде и тоннелю на Аминьевском шоссе запустят до конца года
19 сентября 2016 г.
Движение по новой эстакаде и тоннелю на Аминьевском шоссе запустят до конца года
Тоннель позволит улучшить транспортную ситуацию в районе пересечения шоссе с улицей Артамонова. После пуска этого тоннеля заработает новая эстакада и бессветофорный участок от Можайского шоссе до Мичуринского проспекта.
18 сентября 2015 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
1.06.2017   12:20
6
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 5 июня 2017 г. // Последняя новость 14:31
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>