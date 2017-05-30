Мосгорсуд оставил без движения иски горожан к городским законам о реновации из-за формальных нарушений

24 мая 2017 г. Москвичи начали массово подавать в суд на голосование по программе реновации

Индивидуальные иски в Мосгорсуд подали более 20 горожан. Они требуют признать незаконным городское постановление об учете мнения населения, отменить голосование в "Активном гражданине" и МФЦ, а если оно пройдет, признать его результаты незаконными.