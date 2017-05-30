Мосгорсуд оставил без движения иски горожан к городским законам о реновации из-за формальных нарушений

Мосгорсуд оставил без движения четыре иска жителей Москвы из семи, оспаривающих
законность городских нормативных актов по поводу реновации. Еще три иска "зарегистрированы, но никакого процессуального решения по ним не принято", сообщила "Коммерсанту"
пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. По ее словам, заявители должны устранить "формальные нарушения".
Пресс-секретарь Мосгорсуда пояснила, что заявители не предоставили полного пакета документов, необходимых, чтобы пустить иски в производство. Один из подателей, в частности, не привел доказательств, что владеет квартирой в попавшем под реновацию доме. Москвичи тем временем подготовили еще 32 подобных иска, сообщил юрист Даниил Липин из "Штаба защиты москвичей", курирующего подачу исков. "Я связался с истцами: мы будем устранять указанные недостатки и внесем изменения", - сообщил он.
В шести уже поданных исках граждане оспаривают постановление правительства Москвы об учете мнения населения по проекту реновации, седьмой иск опротестовывает закон о дополнительных гарантиях переселенцам. Заявители просят запретить голосование на время рассмотрения исков, так как оно противоречит Конституции, Жилищному и Гражданскому кодексам РФ.
Липин пояснил, что при любом исходе голосования будут затронуты интересы меньшинства. Кроме того, городское постановление придает правовые последствия решениям собраний собственников, хотя федеральный закон еще не принят. Иск против закона о дополнительных гарантиях нарушает конституционное право на защиту частной собственности, лишить которой гражданина можно только по решению суда.
Напомним, 2 июня власти начали публиковать в открытом доступе
результаты голосования по каждому дому, попавшему в предварительный список проекта реновации. За несколько дней до этого руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев говорил, что мэрия дождется завершения голосования, чтобы публиковать данные сразу по районам
.
На прошлой неделе неожиданно изменилась и еще одна важная деталь голосования - "молчуны" перестали считаться по умолчанию проголосовавшими "за". Их голоса будут учитываться пропорционально
голосам других жителей дома. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что считать "молчунов" сторонниками реновации "в принципе правильно", однако с таким подходом возникают сложности при подсчете голосов в домах с низкой явкой.