Автомобиль насмерть сбил муниципального депутата Таганского района Москвы, ехавшего на велосипеде по МКАД Рубрики: Происшествия

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По словам Свиридова, Боушев ехал к своему отцу.



На записи с видеорегистратора видно, что за несколько секунд до столкновения Mitsubishi движется со скоростью потока, но совершает несколько маневров для обгона. На кадрах также видно, что автомобиль остановился после случившегося, водитель и пассажир выбежали к сбитому велосипедисту. У Боушева осталось двое маленьких детей.











Муниципальный депутат Таганского района Москвы Владимир Боушев погиб под колесами автомобиля, передвигаясь на МКАД на велосипеде. Об этом сообщил в своем Facebook коллега погибшего Илья Свиридов. Трагедия произошла в субботу, 3 июня, вблизи съезда с Косинского шоссе на 8-й км МКАД.Как сообщается на портале сводок ДТП , водитель Mitsubishi Lancer X в сумерках не заметил двигающийся по шоссе велосипед. Родственники и друзья погибшего разыскивают очевидцев По словам Свиридова, Боушев ехал к своему отцу. "Газета.Ru" пишет, что его маршрут, скорее всего, пролегал сначала по Рязанскому проспекту. Выехав на МКАД, по которой запрещено движение велосипедов, Боушев успел проехать менее двух километров, отмечает издание.На записи с видеорегистратора видно, что за несколько секунд до столкновения Mitsubishi движется со скоростью потока, но совершает несколько маневров для обгона. На кадрах также видно, что автомобиль остановился после случившегося, водитель и пассажир выбежали к сбитому велосипедисту. У Боушева осталось двое маленьких детей.



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