]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
5
июня
pda
Поиск
Архив

Автомобиль насмерть сбил муниципального депутата Таганского района Москвы, ехавшего на велосипеде по МКАД
5 июня 2017 г. | Время публикации 14:31
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Муниципальный депутат Таганского района Москвы Владимир Боушев погиб под колесами автомобиля, передвигаясь на МКАД на велосипеде. Об этом сообщил в своем Facebook коллега погибшего Илья Свиридов. Трагедия произошла в субботу, 3 июня, вблизи съезда с Косинского шоссе на 8-й км МКАД.

Как сообщается на портале сводок ДТП, водитель Mitsubishi Lancer X в сумерках не заметил двигающийся по шоссе велосипед. Родственники и друзья погибшего разыскивают очевидцев.

По словам Свиридова, Боушев ехал к своему отцу. "Газета.Ru" пишет, что его маршрут, скорее всего, пролегал сначала по Рязанскому проспекту. Выехав на МКАД, по которой запрещено движение велосипедов, Боушев успел проехать менее двух километров, отмечает издание.

На записи с видеорегистратора видно, что за несколько секунд до столкновения Mitsubishi движется со скоростью потока, но совершает несколько маневров для обгона. На кадрах также видно, что автомобиль остановился после случившегося, водитель и пассажир выбежали к сбитому велосипедисту. У Боушева осталось двое маленьких детей.






Twitter
facebook


Предыдущая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
1.06.2017   12:20
6
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 5 июня 2017 г. // Последняя новость 14:31
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>