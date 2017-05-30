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Московская мэрия показала, как будут выглядеть построенные в рамках реновации квартиры
5 июня 2017 г. | Время публикации 16:07 | Последние изменения 16:13
Рубрики: Недвижимость, Коммунальное хозяйство  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Департамент строительства города Москвы
Столичные власти разработали информационный буклет с образцами отделки в домах, предназначенных для переселения по программе реновации, сообщается на портале городского департамента строительства. В ведомстве отметили, что в ближайшее время перечисленные стандарты отделки будут утверждены постановлением правительства Москвы. Кроме того, департамент вскоре выпустит печатную версию альбома с основными характеристиками отделки квартир для размещения в так называемых "шоу-румах", где с ними смогут ознакомиться все желающие.

"Буклеты будут выполнять информационную задачу об отделке, предоставляемой по программе реновации. В домах, предназначенных для переселения по программе реновации, класс отделки будет повыше, чем мы делали по старой программе переселения и сноса домов первого периода индустриального домостроения. При желании, москвичи смогут самостоятельно улучшить отделку", - заявил глава департамента Андрей Бочкарев.

Информационный буклет состоит из 48 страниц. В документе отмечается, что квартиры в новых домах будут предоставляться с полной отделкой "под ключ". Полы в комнатах будут покрыты "износостойким высококачественным линолеумом", балконы оборудуют стеклопакетами, в квартирах установят энергоэффективные батареи и автоматическую систему, которая будет контролировать температуру подачи воды и тепла в зависимости от погодных условий. Обои сделают под покраску, в ванных комнатах установят "качественный фаянс", стены отделают плиткой. Для людей с ограниченными физическими возможностями обещаются специализированные квартиры с удобными ванными комнатами и увеличенными дверными проемами.



Напомним, ранее Бочкарев рассказал, что столичные власти решили отказаться от использования газовых плит в многоэтажных домах, которые появятся в рамках программы реновации. Вместо этого новые квартиры будут оснащаться электрическими плитами. "Я думаю, что газа больше не будет. У нас сейчас стандарт отделки немного отличается", - отмечал чиновник. Он также сообщил, что во всех районах города также будут созданы демонстрационные центры - "шоу-румы" - "куда люди смогут прийти и посмотреть, что для них строится, в какое жилье они будут переезжать".
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