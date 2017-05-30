Московская мэрия показала, как будут выглядеть построенные в рамках реновации квартиры

30 мая 2017 г. "Газа больше не будет": построенные в рамках реновации квартиры оснастят электрическими плитами

Устанавливать газовые плиты не позволит новый стандарт отделки, который запланировали столичные власти. По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарева, в июне горожанам покажут подробные буклеты, рассказывающие о будущих квартирах.