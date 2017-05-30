Май-2017 стал самым холодным с начала века

18 мая 2017 г. Отопление в Москве начнут отключать с 18 мая, горячую воду - с 22 мая

Отопление в домах начнут отключать с 18 мая, профилактические отключения горячей воды начнутся 22 мая. График отключения будет скорректирован, но общий срок окончания отключений останется прежним - до 25 августа.