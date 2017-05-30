В мэрии объяснили смену главы НИИ имени Склифосовского, где якобы нашли злоупотребления

4 июня 2017 г. СМИ сообщили о финансовых махинациях и вымогательстве денег у пациентов в НИИ Склифосовского

Директор института академик Могели Хубутия уже уволен со своей должности. Сам он считает, что порочащая информация в СМИ появилась на тот случай, если он откажется добровольно покидать свой пост.