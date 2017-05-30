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В мэрии объяснили смену главы НИИ имени Склифосовского, где якобы нашли злоупотребления
5 июня 2017 г. | Время публикации 13:00
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
В департаменте здравоохранения Москвы заявили, что не получали информации о нарушениях в работе НИИ скорой помощи имени Склифосовского, директор учреждения Могели Хубутия покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, которого цитирует РИА "Новости".

Ранее СМИ заявили о том, что в апреле-мае этого года комиссией Росздравнадзора в деятельности НИИ были выявлены многочисленные нарушения, включая вымогательство денег у пациентов, а также "вопиющие случаи, когда тяжелобольным делали высокотехнологичные операции, в которых они не очень нуждались". Кроме того, было установлено несколько случаев фальсификации медицинской и медико-финансовой документации.

Сам Могели Хубутия рассказал, что продолжит работу в НИИ как врач. По его словам, информация о "вопиющих нарушениях" появилась в СМИ на тот случай, если он откажется добровольно покидать пост директора. Сейчас исполняющим обязанности директора назначен заместитель директора по науке 43-летний Сергей Петриков. Сейчас власти подбирают кандидатуру на освободившееся место.
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